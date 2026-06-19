A família do mecânico Welker Malaquias de Freitas, de 53 anos, criou uma vaquinha virtual para arrecadar recursos destinados à reconstrução da Mecânica Relâmpago, destruída por um incêndio de grandes proporções na tarde dessa quinta-feira, 18, na Vila Industrial, em Franca.
Na descrição da campanha, os organizadores informam que o fogo consumiu a estrutura da oficina, além de equipamentos, ferramentas e veículos, comprometendo a principal fonte de renda da família.
“Toda ajuda, por menor que seja, fará a diferença neste momento tão difícil”, destaca o texto publicado na plataforma de arrecadação.
Incêndio destruiu oficina e veículos
O incêndio começou por volta das 14 horas, enquanto Welker realizava um serviço de funilaria e pintura. A suspeita inicial é de que uma faísca tenha provocado as chamas, mas as causas ainda serão investigadas.
O fogo se espalhou rapidamente e destruiu boa parte da oficina. Um Chevrolet Ipanema e um Volkswagen Gol ficaram completamente queimados.
A estrutura do imóvel também foi severamente danificada. Parte do telhado desabou durante a ocorrência, agravando os prejuízos.
Bombeiros mobilizaram operação
Três caminhões do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio e impedir que as chamas atingissem imóveis vizinhos.
A rua Doutor Carlos Signorelli precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência, que também contou com equipes do Samu.
Welker sofreu queimaduras leves, recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado à Santa Casa de Franca.
Um cachorro que estava dentro da oficina foi resgatado com vida pelos bombeiros.
Como ajudar
Segundo a família, os recursos arrecadados serão utilizados na reconstrução da oficina e na compra de novos equipamentos para que o mecânico possa retomar as atividades.
As doações podem ser feitas por meio da plataforma Vakinha, clique aqui para ajudar.
As causas do incêndio seguem sob investigação.
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