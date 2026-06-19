A família do mecânico Welker Malaquias de Freitas, de 53 anos, criou uma vaquinha virtual para arrecadar recursos destinados à reconstrução da Mecânica Relâmpago, destruída por um incêndio de grandes proporções na tarde dessa quinta-feira, 18, na Vila Industrial, em Franca.

Na descrição da campanha, os organizadores informam que o fogo consumiu a estrutura da oficina, além de equipamentos, ferramentas e veículos, comprometendo a principal fonte de renda da família.

“Toda ajuda, por menor que seja, fará a diferença neste momento tão difícil”, destaca o texto publicado na plataforma de arrecadação.

Incêndio destruiu oficina e veículos