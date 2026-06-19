Um maquinista de 39 anos está desaparecido desde a manhã da última quarta-feira, 17, em Ituverava. De acordo com boletim de ocorrência registrado pela mulher dele na Polícia Civil, José Carlos Cruz Júnior saiu de casa por volta das 10h30, conduzindo uma motocicleta para visitar um parente, mas não retornou e não deu mais notícias.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira, 18, após familiares realizarem buscas sem sucesso. Conforme o relato da mulher, Milena Batista Galdiano Cruz, o desaparecimento passou a causar preocupação depois que José Carlos permaneceu várias horas sem contato.

Família fez buscas

Ainda segundo o boletim, a família recebeu a informação de que o maquinista teria sido visto seguindo em direção à cidade de Guará. Diante da informação, parentes percorreram o trajeto e verificaram, inclusive, imagens de câmeras de segurança instaladas na entrada da cidade.