Uma mulher morreu e outra ficou em estado grave após uma Volkswagen Kombi capotar no fim da tarde desta quinta-feira, 18, nas proximidades da balsa de Delfinópolis, no Sul de Minas Gerais. O veículo transportava sete trabalhadores rurais quando o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, saiu da pista e capotou.
Com a força do impacto, uma das ocupantes foi arremessada para fora do veículo e morreu ainda no local. Outra vítima sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento das equipes de resgate.
Segundo a Polícia Militar, os demais ocupantes também foram socorridos. Até o fechamento deste texto, não haviam sido divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.
Apuração das causas
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na região.
A área foi preservada para os trabalhos da perícia, que irá apurar as circunstâncias e as causas do acidente.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.