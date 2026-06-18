Uma mulher morreu e outra ficou em estado grave após uma Volkswagen Kombi capotar no fim da tarde desta quinta-feira, 18, nas proximidades da balsa de Delfinópolis, no Sul de Minas Gerais. O veículo transportava sete trabalhadores rurais quando o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, saiu da pista e capotou.

Com a força do impacto, uma das ocupantes foi arremessada para fora do veículo e morreu ainda no local. Outra vítima sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento das equipes de resgate.

Segundo a Polícia Militar, os demais ocupantes também foram socorridos. Até o fechamento deste texto, não haviam sido divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

Apuração das causas