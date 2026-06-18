18 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FATALIDADE

Kombi capota e mata mulher perto da balsa de Delfinópolis (MG)

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Local do acidente; polícia cerca o local para realizar a perícia
Local do acidente; polícia cerca o local para realizar a perícia

Uma mulher morreu e outra ficou em estado grave após uma Volkswagen Kombi capotar no fim da tarde desta quinta-feira, 18, nas proximidades da balsa de Delfinópolis, no Sul de Minas Gerais. O veículo transportava sete trabalhadores rurais quando o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, saiu da pista e capotou.

Com a força do impacto, uma das ocupantes foi arremessada para fora do veículo e morreu ainda no local. Outra vítima sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento das equipes de resgate.

Segundo a Polícia Militar, os demais ocupantes também foram socorridos. Até o fechamento deste texto, não haviam sido divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

Apuração das causas

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na região.

A área foi preservada para os trabalhos da perícia, que irá apurar as circunstâncias e as causas do acidente.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários