Uma idosa sofreu ferimentos leves após ser atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestres na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca, na tarde desta quinta-feira, 18. O acidente ocorreu quando a motorista de um Renault Sandero realizava uma conversão para acessar a avenida e, segundo relato, não percebeu a presença da vítima na travessia.

Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. As imagens mostram a idosa atravessando a faixa quando foi atingida pelo veículo.

De acordo com as informações apuradas no local, a motorista seguia pela rua Santa Catarina e fazia a conversão para entrar na avenida Brasil quando ocorreu o acidente.