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Idosa é atropelada na faixa de pedestres da avenida Brasil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Idosa sendo atropelada em faixa de pedestre da avenida Brasil, em Franca
Idosa sendo atropelada em faixa de pedestre da avenida Brasil, em Franca

Uma idosa sofreu ferimentos leves após ser atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestres na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca, na tarde desta quinta-feira, 18. O acidente ocorreu quando a motorista de um Renault Sandero realizava uma conversão para acessar a avenida e, segundo relato, não percebeu a presença da vítima na travessia.

Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. As imagens mostram a idosa atravessando a faixa quando foi atingida pelo veículo.

De acordo com as informações apuradas no local, a motorista seguia pela rua Santa Catarina e fazia a conversão para entrar na avenida Brasil quando ocorreu o acidente.

Apesar da baixa velocidade, o impacto foi suficiente para arremessar a vítima ao solo. Após a colisão, a condutora parou o veículo e prestou socorro à idosa.

Atendimento à vítima

Funcionários de uma farmácia próxima também auxiliaram no atendimento até a chegada de equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo a motorista, ela não viu a idosa atravessando pela faixa de pedestres.

A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde de Franca com uma escoriação no joelho e queixas de dores em um dos braços.


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