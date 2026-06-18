Uma idosa sofreu ferimentos leves após ser atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestres na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca, na tarde desta quinta-feira, 18. O acidente ocorreu quando a motorista de um Renault Sandero realizava uma conversão para acessar a avenida e, segundo relato, não percebeu a presença da vítima na travessia.
Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. As imagens mostram a idosa atravessando a faixa quando foi atingida pelo veículo.
De acordo com as informações apuradas no local, a motorista seguia pela rua Santa Catarina e fazia a conversão para entrar na avenida Brasil quando ocorreu o acidente.
Apesar da baixa velocidade, o impacto foi suficiente para arremessar a vítima ao solo. Após a colisão, a condutora parou o veículo e prestou socorro à idosa.
Atendimento à vítima
Funcionários de uma farmácia próxima também auxiliaram no atendimento até a chegada de equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Segundo a motorista, ela não viu a idosa atravessando pela faixa de pedestres.
A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde de Franca com uma escoriação no joelho e queixas de dores em um dos braços.
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