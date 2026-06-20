A Prefeitura de Franca está concluindo melhorias em dois centros esportivos da região Oeste, localizados no Parque Continental e no Parque das Esmeraldas, com investimento de R$ 613,9 mil. Além disso, o Centro de Esportes do Jardim Portinari, na região Norte, também receberá intervenções, com aporte de R$ 153,9 mil.

Parque Continental ganha novo campo

No Parque Continental, a área esportiva localizada na rua Lindóia contará com um segundo campo anexo ao já existente. O novo espaço está sendo construído no padrão oficial e será equipado com vestiários e alambrado.

O projeto inclui ainda a construção de calçamento no entorno, sanitário acessível, instalação de louças sanitárias, chuveiros e divisórias de granilite nos vestiários. Também estão previstas a colocação de portas, pisos, alambrados e portões, além de pintura e iluminação em LED.