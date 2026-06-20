A Prefeitura de Franca está concluindo melhorias em dois centros esportivos da região Oeste, localizados no Parque Continental e no Parque das Esmeraldas, com investimento de R$ 613,9 mil. Além disso, o Centro de Esportes do Jardim Portinari, na região Norte, também receberá intervenções, com aporte de R$ 153,9 mil.
Parque Continental ganha novo campo
No Parque Continental, a área esportiva localizada na rua Lindóia contará com um segundo campo anexo ao já existente. O novo espaço está sendo construído no padrão oficial e será equipado com vestiários e alambrado.
O projeto inclui ainda a construção de calçamento no entorno, sanitário acessível, instalação de louças sanitárias, chuveiros e divisórias de granilite nos vestiários. Também estão previstas a colocação de portas, pisos, alambrados e portões, além de pintura e iluminação em LED.
Ao lado do campo funciona um Cepel (Centro Popular de Esportes e Lazer), que dispõe de quadras de basquete, quadra de areia, pista de skate, área verde e iluminação em LED.
Melhorias no Parque das Esmeraldas
No Parque das Esmeraldas, o Centro Esportivo localizado entre a avenida José Pimenta Sobrinho e a rua Maria Vitória Boer também passa por intervenções.
Entre as melhorias previstas estão a conclusão da instalação dos alambrados, implantação de portões e construção de calçamento em todo o entorno do quarteirão, que poderá ser utilizado como pista de caminhada.
O espaço também receberá rampa de acessibilidade e postes de iluminação, permitindo a utilização do local durante o período noturno.
Investimento no Jardim Portinari
O Centro de Esportes do Jardim Portinari também será contemplado pelas obras.
De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, os alambrados existentes serão substituídos e o campo esportivo receberá iluminação. O investimento previsto para essa intervenção é de R$ 153,9 mil.
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