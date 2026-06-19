A Secretaria de Saúde promove neste sábado, 20, uma nova ação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, na Etec "Dr. Júlio Cardoso", no Centro de Franca. O atendimento será realizado das 8h às 11h30, com entrada pela rua Dr. Júlio Cardoso, no salão lateral, por meio de parceria com a Escola Técnica de Enfermagem. A vacinação é destinada a todas as pessoas com idade a partir de seis meses.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal por meio da busca ativa da população, facilitar o acesso ao imunizante e combater a desinformação sobre a vacina. Para receber a dose, basta apresentar um documento oficial com foto.

Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento, 54 mil doses da vacina contra a Influenza já foram aplicadas no município. O imunizante protege contra as formas graves da doença e segue disponível para toda a população apta.

Vacinação continua durante a semana