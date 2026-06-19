A Secretaria de Saúde promove neste sábado, 20, uma nova ação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, na Etec "Dr. Júlio Cardoso", no Centro de Franca. O atendimento será realizado das 8h às 11h30, com entrada pela rua Dr. Júlio Cardoso, no salão lateral, por meio de parceria com a Escola Técnica de Enfermagem. A vacinação é destinada a todas as pessoas com idade a partir de seis meses.
A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal por meio da busca ativa da população, facilitar o acesso ao imunizante e combater a desinformação sobre a vacina. Para receber a dose, basta apresentar um documento oficial com foto.
Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento, 54 mil doses da vacina contra a Influenza já foram aplicadas no município. O imunizante protege contra as formas graves da doença e segue disponível para toda a população apta.
Vacinação continua durante a semana
Além da ação especial de sábado, a vacinação contra a gripe segue normalmente durante a semana em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família), o atendimento ocorre das 8h às 16h.
Atendimento para pessoas acamadas
A Vigilância Epidemiológica também realiza a vacinação domiciliar para pessoas acamadas que não têm condições de comparecer às campanhas ou à unidade de saúde mais próxima.
Para solicitar o atendimento, um familiar deve procurar a UBS de referência e solicitar o agendamento da vacinação, que é realizada aos sábados ou feriados.
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