18 de junho de 2026
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HERÓIS

‘É uma vida’: resgate de cachorro emociona em incêndio em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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N.Fradique/GCN
Dono da oficina com seu cachorro após ele ser salvo pelos bombeiros de Franca
Dono da oficina com seu cachorro após ele ser salvo pelos bombeiros de Franca

O resgate de um cachorro que estava dentro de uma oficina atingida por um incêndio emocionou moradores que acompanhavam a atuação do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, 18, na rua Doutor Carlos Signorelli, na Vila Industrial, em Franca. O animal foi localizado e retirado com vida durante o combate às chamas, após uma nova busca realizada pelas equipes.

A ocorrência mobilizou os bombeiros desde os primeiros momentos do incêndio. Segundo o sargento Leandro Henrique, a corporação recebeu inicialmente a informação de que o cachorro estaria em uma residência vizinha à oficina.

Com base nessa informação, parte da equipe direcionou os esforços para localizar o animal. Como ele não foi encontrado no local indicado, os bombeiros passaram a concentrar o trabalho no combate ao fogo.

Nova busca localizou o animal

Durante a operação, os bombeiros receberam a informação de que o cachorro poderia estar nos fundos da oficina. A partir desse novo relato, uma equipe realizou outra busca no imóvel e conseguiu retirar o animal em segurança.

“A informação inicial foi repassada de forma equivocada. Disseram que o cachorro estava na casa vizinha. Durante o combate ao incêndio, recebemos a informação de que ele estaria nos fundos da oficina. Fizemos uma nova busca e conseguimos retirar o animal com vida”, relatou o sargento.

Segundo os bombeiros, o incêndio teria começado enquanto o proprietário da oficina realizava um serviço de solda em um veículo. Ao tentar retirar o carro do barracão e salvar o cachorro, ele sofreu queimaduras e inalou fumaça.

Desabamento ajudou na sobrevivência

De acordo com Leandro Henrique, o desabamento do telhado durante o incêndio acabou contribuindo para que o cachorro sobrevivesse.

“A queda do telhado ajudou o cachorro a sobreviver. Se a estrutura permanecesse intacta, a massa de gases quentes começaria a descer e ocupar o espaço onde ele estava. Isso reduziria o oxigênio disponível e ele poderia inalar gases em alta temperatura, o que poderia ser fatal”, explicou.

Para o sargento, ocorrências envolvendo vítimas exigem a mesma dedicação das equipes de resgate, independentemente de se tratarem de pessoas ou animais.

“É uma vida. A gente fica feliz que tanto o proprietário quanto o cachorro tenham sobrevivido e não tenham sofrido ferimentos mais graves”, afirmou.

O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica. Um engenheiro da Prefeitura também foi acionado para avaliar as condições da estrutura após o incêndio.


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