O resgate de um cachorro que estava dentro de uma oficina atingida por um incêndio emocionou moradores que acompanhavam a atuação do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, 18, na rua Doutor Carlos Signorelli, na Vila Industrial, em Franca. O animal foi localizado e retirado com vida durante o combate às chamas, após uma nova busca realizada pelas equipes.

A ocorrência mobilizou os bombeiros desde os primeiros momentos do incêndio. Segundo o sargento Leandro Henrique, a corporação recebeu inicialmente a informação de que o cachorro estaria em uma residência vizinha à oficina.

Com base nessa informação, parte da equipe direcionou os esforços para localizar o animal. Como ele não foi encontrado no local indicado, os bombeiros passaram a concentrar o trabalho no combate ao fogo.

Nova busca localizou o animal