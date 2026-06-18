O professor de história Carlos Alberto Machado (PCB), de Franca, anunciou nesta quinta-feira, 18, que desistiu da pré-candidatura ao Senado Federal para concorrer ao Governo do Estado de São Paulo nas eleições de 2026. Segundo ele, a mudança ocorreu após uma decisão coletiva do partido.
O professor da rede pública estadual havia lançado sua pré-candidatura ao Senado e foi candidato a vice-prefeito de Franca nas eleições de 2024, na chapa encabeçada por Tito Flávio.
De acordo com Machado, a alteração foi motivada pela impossibilidade de o então pré-candidato ao governo pelo PCB, Camilo Terra, disputar a eleição.
“O Camilo Terra era o nosso candidato a governador, mas ele teve um problema no trabalho. Ele é do Ministério Público Federal e não poderia ser afastado para disputar as eleições. Então trocaram a minha pré-candidatura de senador para governador”, afirmou.
Proposta da candidatura
Machado disse que o partido pretende apresentar uma alternativa voltada aos trabalhadores e baseada em mudanças estruturais na gestão dos serviços públicos.
“Nossa campanha se orienta pela defesa da reestatização dos serviços essenciais sob controle do poder popular e a defesa da classe trabalhadora, como síntese de um projeto de transformação mais amplo para o Estado”, declarou.
Corrida ao Palácio dos Bandeirantes
Entre os principais pré-candidatos ao Governo de São Paulo estão o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-ministro Fernando Haddad (PT), o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) e o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).
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