O professor de história Carlos Alberto Machado (PCB), de Franca, anunciou nesta quinta-feira, 18, que desistiu da pré-candidatura ao Senado Federal para concorrer ao Governo do Estado de São Paulo nas eleições de 2026. Segundo ele, a mudança ocorreu após uma decisão coletiva do partido.

O professor da rede pública estadual havia lançado sua pré-candidatura ao Senado e foi candidato a vice-prefeito de Franca nas eleições de 2024, na chapa encabeçada por Tito Flávio.

De acordo com Machado, a alteração foi motivada pela impossibilidade de o então pré-candidato ao governo pelo PCB, Camilo Terra, disputar a eleição.