A Polícia Militar identificou os dois suspeitos de furtarem uma motocicleta Yamaha Fazer azul, ano 2024, placa SVI-2I24, levada na noite dessa quarta-feira, 17, na avenida Chafic Facury, em frente à Drogafarma Piratininga, em Franca. Apesar de os envolvidos terem confessado o crime durante abordagem policial, o veículo ainda não foi localizado.

De acordo com o proprietário, a Polícia Militar informou que os suspeitos assumiram a autoria do furto, mas se recusaram a indicar o local onde a motocicleta foi escondida. A falta dessa informação tem dificultado o trabalho de busca e recuperação do veículo.

Moto pode ter sido abandonada

Segundo as informações repassadas ao proprietário, existe a possibilidade de que os autores abandonem a motocicleta em algum ponto da cidade. A expectativa é de que, caso isso aconteça, o veículo possa ser encontrado por equipes policiais ou por moradores.