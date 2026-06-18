18 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
INSEGURANÇA

Suspeitos confessam furto de moto, mas ocultam paradeiro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Yamaha Fazer azul, ano 2024, placa SVI-2I24, furtada em Franca
Yamaha Fazer azul, ano 2024, placa SVI-2I24, furtada em Franca

A Polícia Militar identificou os dois suspeitos de furtarem uma motocicleta Yamaha Fazer azul, ano 2024, placa SVI-2I24, levada na noite dessa quarta-feira, 17, na avenida Chafic Facury, em frente à Drogafarma Piratininga, em Franca. Apesar de os envolvidos terem confessado o crime durante abordagem policial, o veículo ainda não foi localizado.

De acordo com o proprietário, a Polícia Militar informou que os suspeitos assumiram a autoria do furto, mas se recusaram a indicar o local onde a motocicleta foi escondida. A falta dessa informação tem dificultado o trabalho de busca e recuperação do veículo.

Moto pode ter sido abandonada

Segundo as informações repassadas ao proprietário, existe a possibilidade de que os autores abandonem a motocicleta em algum ponto da cidade. A expectativa é de que, caso isso aconteça, o veículo possa ser encontrado por equipes policiais ou por moradores.

O furto ocorreu por volta das 20h30 de quarta-feira. Desde então, familiares e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais para ampliar a divulgação do caso e aumentar as chances de localizar a moto.

Proprietário pede apoio da população

A motocicleta furtada é uma Yamaha Fazer de cor azul, ano 2024, com placa SVI-2I24.

O proprietário pede que qualquer pessoa que tenha visto o veículo ou tenha informações sobre seu paradeiro entre em contato imediatamente com a Polícia Militar. Segundo ele, mesmo informações aparentemente simples podem ajudar na recuperação da motocicleta.

Enquanto as buscas continuam, familiares mantêm a expectativa de que a divulgação do caso contribua para que o veículo seja encontrado o mais rápido possível.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários