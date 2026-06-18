Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Força Tática realizada nessa quarta-feira, 17, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou se esconder ao notar a aproximação da viatura. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha, dinheiro em espécie e um aparelho celular. Questionado pela equipe, ele confessou que mantinha entorpecentes armazenados em sua residência.

A prisão ocorreu após denúncias que apontavam o homem como envolvido no comércio de drogas na região.