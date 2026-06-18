18 de junho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Homem é preso com cocaína, crack e maconha no Leporace

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Pinos de cocaína apreendidos pela Força Tática no Parque Vicente Leporace
Pinos de cocaína apreendidos pela Força Tática no Parque Vicente Leporace

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Força Tática realizada nessa quarta-feira, 17, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou se esconder ao notar a aproximação da viatura. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha, dinheiro em espécie e um aparelho celular. Questionado pela equipe, ele confessou que mantinha entorpecentes armazenados em sua residência.

A prisão ocorreu após denúncias que apontavam o homem como envolvido no comércio de drogas na região.

Durante a abordagem, os policiais localizaram com o suspeito uma porção de maconha, dinheiro em espécie e um telefone celular. Ao ser questionado, ele revelou que havia mais drogas em sua casa e indicou o local onde os materiais estavam escondidos.

Operação resultou na apreensão de entorpecentes

Na residência, os policiais encontraram porções de cocaína, crack e maconha. Também foram apreendidos uma balança de precisão, materiais utilizados para embalar entorpecentes, dinheiro e outro aparelho celular.

Diante das evidências, o homem foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.


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