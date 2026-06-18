Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Força Tática realizada nessa quarta-feira, 17, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou se esconder ao notar a aproximação da viatura. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha, dinheiro em espécie e um aparelho celular. Questionado pela equipe, ele confessou que mantinha entorpecentes armazenados em sua residência.
A prisão ocorreu após denúncias que apontavam o homem como envolvido no comércio de drogas na região.
Durante a abordagem, os policiais localizaram com o suspeito uma porção de maconha, dinheiro em espécie e um telefone celular. Ao ser questionado, ele revelou que havia mais drogas em sua casa e indicou o local onde os materiais estavam escondidos.
Operação resultou na apreensão de entorpecentes
Na residência, os policiais encontraram porções de cocaína, crack e maconha. Também foram apreendidos uma balança de precisão, materiais utilizados para embalar entorpecentes, dinheiro e outro aparelho celular.
Diante das evidências, o homem foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.
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