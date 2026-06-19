O mês de junho é marcado pela realização de quermesses e festas juninas, que são comuns, trazendo o clima festivo com barracas, prendas, leilões, bazares, entre outros que integram a tradição. Em Franca, pelo menos seis festividades já têm data marcada.
Quermesse São João Batista
A quermesse de São João Batista acontece desde a noite dessa quinta-feira,18, no Jardim Noêmia, e vai até o domingo, 21.
A festa conta com barracas típicas de comidas, doces e bebidas. Além das barracas, a quermesse contará com leilões de prendas, transmissão do jogo da Seleção Brasileira em telão na noite desta sexta-feira, 19, além de porco à paraguaia e roda de viola no almoço de domingo.
O evento acontece na rua José Deocleciano Ribeiro, no Jardim Noêmia, e a entrada é gratuita.
Festa das Nações
Realizado pela Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida), a Festa das Nações iniciou a sua oitava edição também nessa quinta-feira, 18, na Praça da Capelinha. O evento vai até o dia 21 de junho e reúne uma variedade de comidas de diversas nacionalidades.
Na sexta-feira, a organização também vai transmitir o jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, pela Copa do Mundo, nos telões disponíveis no local.
Já no sábado, 20, a Banda Tridons assume a partir das 20h para agitar a festa. No domingo, o encerramento da festa se inicia às 11h e vai até às 17h. A apresentação de Paulo Gimenes será a responsável pela parte musical do dia.
A Praça da Capelinha fica na rua São Paulo, na Vila Aparecida.
Arraiá Caminhar
A associação Caminhar promove o seu arraiá a partir das 17h deste sábado, no Jardim Piratininga. A festa também deve contar com barracas típicas disponíveis para a população presente.
O treinador do basquete francano, Helinho Garcia, foi um dos que convidou a população para estar presente no evento.
"Estou aqui para fazer um convite muito especial. Vai rolar aquela festa junina com muitas comidas típicas e aquele clima que aquece o coração. A festa junina da Caminhar vem aí, aquela instituição que cuida com muito amor das crianças com deficiência", disse.
Essa festa será realizada na rua Ana Cláudia Lopes Diniz Coelho, 4.161, no Jardim Piratininga.
Quermesse de São Pedro
Realizada do dia 24 ao dia 28 de junho, a quermesse de São Pedro é uma das mais tradicionais da cidade. O evento contará com comidas típicas e diversão durante os quatro dias de realização
O local onde acontecerá a festa fica ao lado da Paróquia São Pedro, na rua Osvaldo Oliveira Campos, 2720, na Vila Europa.
Quermesse Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Dos dias 25 ao 28 de junho acontece a quermesse da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. A renda acumulada com as vendas do evento será voltada para a construção das torres e reforma da igreja matriz.
Todos os dias, a partir das 19h, a quermesse já contará com uma praça de alimentação com barracas típicas, leilão de prendas e o bazar e artesanato Santa Rita. Um torneio de truco será realizado no domingo, às 10h.
O evento acontece na rua Salvador Bernal Gonsales, 720, no Jardim Paulistano II.
Festa do Cenáculo
A Festa do Cenáculo será realizada no Jardim Petráglia, na avenida Dom Pedro I, 1.040, dos dias 25 a 28 de junho e contará com música ao vivo, comidas típicas e ambiente coberto.
Dentre as comidas já anunciadas pela festa, estarão disponíveis fogazzas, porções de batata recheada, o popular frango frito, porções mistas, macarrão, hambúrguer, entre outros.
Além disso, as atrações musicais também já foram anunciadas, contando com a Banda Teed no dia 25, a dupla Pedro Paulo & Paulo Vitor no dia 26, Célio Junior no dia 27 e Trio Cangaceiro no dia 28.
Dos dias 25 a 27, o evento se inicia às 19h. Já no domingo, a partir das 11h as festividades já têm seu início, com entrada gratuita em ambos os dias.
Festa Junina Santa Maria dos Anjos
Realizada na avenida Nossa Senhora de Lourdes, 880, no Jardim São Gabriel, a festa junina da Capela Santa Maria dos Anjos acontece no dia 27 de junho, a partir das 19h, com o Santo Terço.
O evento contará com barracas típicas, dança de quadrilha e momentos em família.
Dentre as comidas disponíveis nas barracas estarão bolo, pipoca, milho, fogazza, caldo, canjica, arroz doce, quentão, pão com pernil, refrigerante, cachorro quente, amendoim, batata frita, vinho quente, chá, cerveja, além das barracas de pesca para entretenimento e o pula-pula infantil.
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