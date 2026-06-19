O mês de junho é marcado pela realização de quermesses e festas juninas, que são comuns, trazendo o clima festivo com barracas, prendas, leilões, bazares, entre outros que integram a tradição. Em Franca, pelo menos seis festividades já têm data marcada.

Quermesse São João Batista

A quermesse de São João Batista acontece desde a noite dessa quinta-feira,18, no Jardim Noêmia, e vai até o domingo, 21.

A festa conta com barracas típicas de comidas, doces e bebidas. Além das barracas, a quermesse contará com leilões de prendas, transmissão do jogo da Seleção Brasileira em telão na noite desta sexta-feira, 19, além de porco à paraguaia e roda de viola no almoço de domingo.