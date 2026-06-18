A OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo) acompanha as investigações sobre o incêndio criminoso que atingiu o escritório MVB Advogados, no Jardim Piratininga, em Franca. Em entrevista ao programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora e Portal GCN/Rede Sampi, o conselheiro seccional da entidade, Chiachiri Neto, afirmou que a instituição acompanhará o caso até a identificação dos responsáveis.

Segundo ele, a principal hipótese considerada é de que o atentado esteja relacionado à atuação profissional do escritório.

“É óbvio que isso é alguém que tem alguma coisa contra o escritório, que perdeu uma causa ou algo do gênero. Não precisa ser perito para concluir isso”, afirmou.

OAB vê ataque como ameaça à Justiça