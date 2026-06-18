A OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo) acompanha as investigações sobre o incêndio criminoso que atingiu o escritório MVB Advogados, no Jardim Piratininga, em Franca. Em entrevista ao programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora e Portal GCN/Rede Sampi, o conselheiro seccional da entidade, Chiachiri Neto, afirmou que a instituição acompanhará o caso até a identificação dos responsáveis.
Segundo ele, a principal hipótese considerada é de que o atentado esteja relacionado à atuação profissional do escritório.
“É óbvio que isso é alguém que tem alguma coisa contra o escritório, que perdeu uma causa ou algo do gênero. Não precisa ser perito para concluir isso”, afirmou.
OAB vê ataque como ameaça à Justiça
Para Chiachiri, atos de violência contra advogados extrapolam a esfera individual e atingem diretamente o funcionamento do sistema de Justiça.
“A partir do momento em que o profissional fica à mercê do ataque do seu próprio cliente ou da parte contrária, nós estamos voltando para a barbárie. Isso não tem cabimento”, disse.
O conselheiro também destacou que tentativas de intimidação contra escritórios de advocacia afetam toda a sociedade.
“Quando ele faz um atentado contra o advogado, ele está atingindo a sociedade. Quando tenta calar ou intimidar um escritório, está atacando o exercício da advocacia e da Justiça”, ressaltou.
Inteligência da OAB foi colocada à disposição
Após tomar conhecimento do caso, Chiachiri informou que acionou a presidência estadual da OAB-SP. Segundo ele, o presidente da entidade, Leonardo Sica, encaminhou um ofício à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca e colocou a estrutura da instituição à disposição das autoridades responsáveis pela apuração.
“Conversei com o presidente da OAB estadual e levei o ofício ao delegado Márcio Murari. A inteligência da OAB São Paulo está totalmente disponível para ajudar nas investigações”, afirmou.
Ele garantiu ainda que a entidade acompanhará o caso até sua conclusão.
“Nós vamos acompanhar essa investigação até o final para encontrar quem cometeu esse ato criminoso.”
Ao final da entrevista, Chiachiri enviou uma mensagem de apoio à advocacia francana e paulista.
“Atos criminosos como esse não intimidarão a advocacia paulista e não intimidarão a advocacia francana. A OAB São Paulo está aqui também para isso”, concluiu.
Relembre o caso
O escritório MVB Advogados foi alvo de um incêndio criminoso na madrugada de 1º de junho, no Jardim Piratininga, em Franca.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um carro parou em frente ao imóvel e um dos ocupantes desceu com um galão. Em seguida, ele despejou líquido inflamável na fachada de madeira do escritório e ateou fogo antes de fugir.
As chamas atingiram parte da fachada, mas não se espalharam graças ao tratamento do material utilizado no revestimento. O imóvel estava fechado e não havia funcionários no local.
O sócio do escritório, Guilherme Del Bianco, registrou boletim de ocorrência e entregou as imagens à Polícia Civil. O caso passou a ser investigado pela DIG de Franca, sob coordenação do delegado Márcio Murari.
Segundo a polícia, há suspeitos identificados, mas os nomes não foram divulgados.
A 13ª Subseção da OAB de Franca também manifestou apoio aos advogados do escritório e divulgou nota de repúdio, afirmando que qualquer ato de violência ou intimidação contra a advocacia representa uma agressão ao exercício da Justiça e ao Estado Democrático de Direito.
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