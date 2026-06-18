A família de Alex Fabiano Granero, de 50 anos, localizou o homem após registrar seu desaparecimento em Franca. Ele está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa desde o último domingo, 14, quando sofreu um acidente de bicicleta. Os familiares foram informados sobre a internação apenas nessa quarta-feira, 17, um dia após o registro do desaparecimento.
Acidente ocorreu na avenida Campo Belo
De acordo com informações repassadas pela família, o acidente aconteceu na avenida Campo Belo, nas proximidades do número 6.128. Desde então, Alex permanece sedado na UTI da Santa Casa, o que ainda impede o esclarecimento das circunstâncias do ocorrido.
“Por enquanto ele está sedado na Santa Casa. Vamos ter que esperar ele acordar para saber o que aconteceu realmente”, informou um familiar.
Família procurava por Alex
Antes de descobrir que ele estava hospitalizado, a família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil comunicando o desaparecimento de Alex. A preocupação aumentou porque ele havia saído de casa na manhã de domingo sem levar documentos pessoais nem o telefone celular.
Com a confirmação de que está internado, o caso de desaparecimento foi esclarecido. Agora, os familiares aguardam a recuperação de Alex para entender como ocorreu o acidente.
Bicicleta continua desaparecida
Além de buscar informações sobre as circunstâncias do acidente, a família tenta localizar a bicicleta utilizada por Alex no momento da queda. Segundo os familiares, o veículo era emprestado e desapareceu após o acidente.
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