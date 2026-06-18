A família de Alex Fabiano Granero, de 50 anos, localizou o homem após registrar seu desaparecimento em Franca. Ele está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa desde o último domingo, 14, quando sofreu um acidente de bicicleta. Os familiares foram informados sobre a internação apenas nessa quarta-feira, 17, um dia após o registro do desaparecimento.

Acidente ocorreu na avenida Campo Belo

De acordo com informações repassadas pela família, o acidente aconteceu na avenida Campo Belo, nas proximidades do número 6.128. Desde então, Alex permanece sedado na UTI da Santa Casa, o que ainda impede o esclarecimento das circunstâncias do ocorrido.

“Por enquanto ele está sedado na Santa Casa. Vamos ter que esperar ele acordar para saber o que aconteceu realmente”, informou um familiar.

Família procurava por Alex