Os praticantes de ciclismo terão duas opções de passeio em Franca nos próximos dias. A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, promove nesta quinta-feira, 18, mais uma edição do tradicional Passeio Ciclístico Noturno. Já no domingo, 21, será realizada uma nova edição do Passeio Ciclístico Rural, com percurso por trilhas da zona rural.

Pedalada noturna percorre avenidas da cidade

O Passeio Ciclístico Noturno terá concentração a partir das 19h15, no Poliesportivo. A participação é gratuita e aberta ao público.

Os organizadores orientam que os participantes utilizem equipamentos de segurança, como capacete, luvas e garrafa de água.