Os praticantes de ciclismo terão duas opções de passeio em Franca nos próximos dias. A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, promove nesta quinta-feira, 18, mais uma edição do tradicional Passeio Ciclístico Noturno. Já no domingo, 21, será realizada uma nova edição do Passeio Ciclístico Rural, com percurso por trilhas da zona rural.
Pedalada noturna percorre avenidas da cidade
O Passeio Ciclístico Noturno terá concentração a partir das 19h15, no Poliesportivo. A participação é gratuita e aberta ao público.
Os organizadores orientam que os participantes utilizem equipamentos de segurança, como capacete, luvas e garrafa de água.
O trajeto sairá pela rua Capitão Zeca de Paula, no Jardim Consolação, passando pelas avenidas Presidente Vargas, Brasil e Adhemar de Barros. O retorno será pelas avenidas Hugo Betarello, Santa Cruz e Ângelo Pedro, cruzando a avenida Champagnat e o Parque Progresso até o ponto de partida.
Trilha rural terá percurso de 37,5 quilômetros
Para quem prefere pedalar em meio à natureza, o Passeio Ciclístico Rural acontece no domingo, 21, pela Trilha da Angolona.
O percurso terá 37,5 quilômetros e é considerado de nível intermediário.
A concentração está marcada para as 7 horas em um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia Cândido Portinari, após o Jardim Paineiras, no sentido de Cristais Paulista.
A organização recomenda que os participantes estejam preparados para o percurso e sigam todas as orientações de segurança durante a atividade.
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