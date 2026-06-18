Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 18, após tentar furtar um veículo estacionado no prolongamento da Vila Industrial, em Franca. A prisão foi feita por um policial civil que participava da Operação Integra. O agente identificou a atitude suspeita do investigado próximo ao automóvel.

Segundo o delegado Djalma Donizete Batista, o policial percebeu o homem debruçado sobre o carro e tentando acessar o interior do veículo pela janela.

A situação chamou a atenção porque, de acordo com as informações apuradas, não havia objetos de valor aparentes dentro do automóvel.

Suspeito alegou que apenas passava pelo local