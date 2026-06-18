Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 18, após tentar furtar um veículo estacionado no prolongamento da Vila Industrial, em Franca. A prisão foi feita por um policial civil que participava da Operação Integra. O agente identificou a atitude suspeita do investigado próximo ao automóvel.
Segundo o delegado Djalma Donizete Batista, o policial percebeu o homem debruçado sobre o carro e tentando acessar o interior do veículo pela janela.
A situação chamou a atenção porque, de acordo com as informações apuradas, não havia objetos de valor aparentes dentro do automóvel.
Suspeito alegou que apenas passava pelo local
Ao ser abordado, o homem afirmou que caminhava pela região quando percebeu que o vidro do veículo estava aberto.
No entanto, a versão foi contestada pela proprietária do carro. Segundo a vítima, o vidro realmente apresentava um defeito mecânico, mas precisava ser forçado para ser aberto, circunstância que reforçou a suspeita de tentativa de furto.
Diante dos indícios, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Homem era procurado pela Justiça
Durante consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que o suspeito possuía antecedentes criminais e estava foragido da Justiça. Ainda conforme a polícia, ele é usuário de entorpecentes e vive em situação de rua.
A proprietária do veículo informou que estava trabalhando quando foi comunicada pelo policial civil sobre a ocorrência. Ela acredita que o objetivo do homem era furtar o automóvel, já que não havia objetos de valor em seu interior.
Após os procedimentos na delegacia, o veículo foi devolvido à proprietária. O delegado orientou motoristas a adotarem medidas preventivas e redobrarem a atenção ao estacionar veículos para reduzir os riscos de furtos e tentativas de furto.
O suspeito permaneceu à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia, quando sua situação processual será analisada.
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