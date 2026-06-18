O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), anunciou durante a sessão da última terça-feira, 16, que passará a interromper vereadores que fugirem do tema em debate durante as discussões em plenário. A decisão foi motivada pelo prolongamento de uma votação que, segundo ele, foi marcada por apartes e provocações políticas, estendendo-se por mais de uma hora.

Durante o pronunciamento, Fransérgio afirmou estar insatisfeito com o rumo dos debates na Casa e citou o Regimento Interno para justificar uma condução mais rígida das sessões.

“Estou com vergonha do que tem acontecido na Câmara Municipal recentemente. A gente cobra de quem vem falar na tribuna, de quem se inscreve, e de acordo com o Regimento Interno, quem fugir do tema tem que ser interrompido pelo presidente”, declarou.

Mudança na condução das sessões