Uma caminhonete Toyota Hilux foi encontrada abandonada na noite dessa quarta-feira, 17, às margens da Rodovia João Traficante, que liga Franca à cidade de Ibiraci (MG).

Segundo relato de uma testemunha que passava pelo local, o veículo estava em um buraco às margens da pista, em um trecho de serra. A caminhonete foi localizada do lado direito da rodovia, com a parte dianteira avançada sobre a vegetação.

Imagens registradas no local mostram que a Hilux, de cor prata, apresentava danos na parte frontal. Não havia ocupantes no veículo no momento em que ele foi avistado.