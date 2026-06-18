18 de junho de 2026
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Caminhonete é vista abandonada na serra entre Franca e Ibiraci

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagens registradas no local mostram que a Hilux, de cor prata, apresentava danos na parte frontal
Imagens registradas no local mostram que a Hilux, de cor prata, apresentava danos na parte frontal

Uma caminhonete Toyota Hilux foi encontrada abandonada na noite dessa quarta-feira, 17, às margens da Rodovia João Traficante, que liga Franca à cidade de Ibiraci (MG).

Segundo relato de uma testemunha que passava pelo local, o veículo estava em um buraco às margens da pista, em um trecho de serra. A caminhonete foi localizada do lado direito da rodovia, com a parte dianteira avançada sobre a vegetação.

Imagens registradas no local mostram que a Hilux, de cor prata, apresentava danos na parte frontal. Não havia ocupantes no veículo no momento em que ele foi avistado.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que levaram ao abandono da caminhonete ou se houve registro de acidente.

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