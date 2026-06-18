Uma motociclista de 43 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na última terça-feira, 16, no Jardim Portinari, região norte de Franca. As imagens da colisão foram divulgadas nesta quinta-feira, 18.

Segundo informações apuradas, a vítima trafegava pela rua Clóvis Vieira de Andrade quando foi atingida por um carro que seguia pela rua Maria do Carmo Teodoro Silva.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o motorista do automóvel avançou a sinalização de parada obrigatória existente no cruzamento, provocando a colisão.