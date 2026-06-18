Uma motociclista de 43 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na última terça-feira, 16, no Jardim Portinari, região norte de Franca. As imagens da colisão foram divulgadas nesta quinta-feira, 18.
Segundo informações apuradas, a vítima trafegava pela rua Clóvis Vieira de Andrade quando foi atingida por um carro que seguia pela rua Maria do Carmo Teodoro Silva.
Imagens de câmeras de segurança mostram que o motorista do automóvel avançou a sinalização de parada obrigatória existente no cruzamento, provocando a colisão.
Com a força do impacto, a motociclista foi arremessada ao solo. O motorista do carro parou alguns metros à frente e prestou atendimento à vítima.
Testemunhas relataram que a mulher sofreu escoriações em diversas partes do corpo.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros no local. Em seguida, a motociclista foi encaminhada para um hospital particular de Franca.
A motocicleta sofreu danos significativos em razão da batida. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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