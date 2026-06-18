18 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Motociclista fica ferida após carro avançar pare em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de segurança registraram colisão no Jardim Portinari, região Norte
Câmeras de segurança registraram colisão no Jardim Portinari, região Norte

Uma motociclista de 43 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na última terça-feira, 16, no Jardim Portinari, região norte de Franca. As imagens da colisão foram divulgadas nesta quinta-feira, 18.

Segundo informações apuradas, a vítima trafegava pela rua Clóvis Vieira de Andrade quando foi atingida por um carro que seguia pela rua Maria do Carmo Teodoro Silva.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o motorista do automóvel avançou a sinalização de parada obrigatória existente no cruzamento, provocando a colisão.

Com a força do impacto, a motociclista foi arremessada ao solo. O motorista do carro parou alguns metros à frente e prestou atendimento à vítima.

Testemunhas relataram que a mulher sofreu escoriações em diversas partes do corpo.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros no local. Em seguida, a motociclista foi encaminhada para um hospital particular de Franca.

A motocicleta sofreu danos significativos em razão da batida. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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