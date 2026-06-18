18 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FLAGRANTE

Câmera flagra homem furtando encomenda em empresa de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Suspeito que ainda não foi identificado pegou encomenda após perceber entregador deixando mercadoria
Suspeito que ainda não foi identificado pegou encomenda após perceber entregador deixando mercadoria

Uma encomenda deixada por um entregador na porta de uma empresa no Jardim Paulistano, em Franca, foi furtada na tarde de domingo, 14. A ação foi registrada por câmeras de segurança e as imagens, divulgadas nesta quinta-feira, 18, mostram toda a movimentação do suspeito.

Segundo o empresário Bruno Maciel, proprietário do estabelecimento, o pacote foi deixado sob o portão da empresa, que estava fechada devido ao fim de semana.

As imagens mostram que, pouco antes da entrega, um homem permaneceu parado em uma esquina próxima observando a movimentação na região.

Suspeito buscou pedaço de madeira para retirar pacote

Após perceber a presença da encomenda, o homem se aproximou do imóvel e tentou alcançar o pacote por baixo do portão. Sem sucesso, ele deixou o local e seguiu até uma construção nas proximidades.

Pouco depois, retornou carregando um pedaço de madeira. Utilizando o objeto, conseguiu puxar a encomenda para fora do imóvel.

Em seguida, o suspeito pegou o pacote, abandonou a madeira no local e deixou a área caminhando tranquilamente pela rua.

Empresários relatam preocupação

Até o momento, não há informações sobre a recuperação do produto furtado nem sobre a identificação do suspeito.

Bruno Marciel afirmou que episódios de furto têm gerado preocupação entre empresários da região, que concentra grande número de empresas e barracões industriais.

A reportagem procurou a Polícia Militar para comentar o caso. Assim que houver retorno da corporação, o texto será atualizado.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function renderizarEmbed() in /var/www/html/exibeNoticia.php:527 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/html/exibeNoticia.php on line 527