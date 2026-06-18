Uma encomenda deixada por um entregador na porta de uma empresa no Jardim Paulistano, em Franca, foi furtada na tarde de domingo, 14. A ação foi registrada por câmeras de segurança e as imagens, divulgadas nesta quinta-feira, 18, mostram toda a movimentação do suspeito.

Segundo o empresário Bruno Maciel, proprietário do estabelecimento, o pacote foi deixado sob o portão da empresa, que estava fechada devido ao fim de semana.

As imagens mostram que, pouco antes da entrega, um homem permaneceu parado em uma esquina próxima observando a movimentação na região.

Suspeito buscou pedaço de madeira para retirar pacote