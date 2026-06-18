Uma encomenda deixada por um entregador na porta de uma empresa no Jardim Paulistano, em Franca, foi furtada na tarde de domingo, 14. A ação foi registrada por câmeras de segurança e as imagens, divulgadas nesta quinta-feira, 18, mostram toda a movimentação do suspeito.
Segundo o empresário Bruno Maciel, proprietário do estabelecimento, o pacote foi deixado sob o portão da empresa, que estava fechada devido ao fim de semana.
As imagens mostram que, pouco antes da entrega, um homem permaneceu parado em uma esquina próxima observando a movimentação na região.
Suspeito buscou pedaço de madeira para retirar pacote
Após perceber a presença da encomenda, o homem se aproximou do imóvel e tentou alcançar o pacote por baixo do portão. Sem sucesso, ele deixou o local e seguiu até uma construção nas proximidades.
Pouco depois, retornou carregando um pedaço de madeira. Utilizando o objeto, conseguiu puxar a encomenda para fora do imóvel.
Em seguida, o suspeito pegou o pacote, abandonou a madeira no local e deixou a área caminhando tranquilamente pela rua.
Empresários relatam preocupação
Até o momento, não há informações sobre a recuperação do produto furtado nem sobre a identificação do suspeito.
Bruno Marciel afirmou que episódios de furto têm gerado preocupação entre empresários da região, que concentra grande número de empresas e barracões industriais.
A reportagem procurou a Polícia Militar para comentar o caso. Assim que houver retorno da corporação, o texto será atualizado.
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