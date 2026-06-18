Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 18, em Buritizal, após uma ocorrência de violência doméstica. Segundo a Polícia Militar, a vítima denunciou ter sido agredida fisicamente, ameaçada e ter o celular danificado pelo suspeito.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram resistência por parte do homem, que permaneceu trancado dentro da residência e se recusou a atender às determinações da equipe.
Diante da situação, foi necessária uma intervenção policial para garantir a segurança dos envolvidos e viabilizar o atendimento da ocorrência.
Armas e munições foram apreendidas
Durante as buscas realizadas no imóvel, os militares localizaram armas de fogo e munições.
Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia, que deverá auxiliar na apuração dos fatos.
A quantidade e os calibres das armas não foram divulgados pelas autoridades.
Prisão em flagrante
Após o atendimento da ocorrência, o suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes de violência doméstica, ameaça, dano e posse irregular de armas e munições.
Ele foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O caso será investigado pelas autoridades competentes.
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