Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 18, em Buritizal, após uma ocorrência de violência doméstica. Segundo a Polícia Militar, a vítima denunciou ter sido agredida fisicamente, ameaçada e ter o celular danificado pelo suspeito.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram resistência por parte do homem, que permaneceu trancado dentro da residência e se recusou a atender às determinações da equipe.

Diante da situação, foi necessária uma intervenção policial para garantir a segurança dos envolvidos e viabilizar o atendimento da ocorrência.

Armas e munições foram apreendidas