Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais contra uma organização investigada por tráfico interestadual de drogas resultou na prisão de sete pessoas nessa quarta-feira, 17. A ação teve desdobramentos em Franca, onde mandados judiciais foram cumpridos com apoio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) da Polícia Civil de São Paulo.

Batizada de Operação Leyenda, a investigação é conduzida pela Delegacia Regional de São Sebastião do Paraíso (MG) e apura crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Mandados foram cumpridos em seis cidades

Ao todo, a Justiça expediu oito mandados de prisão e sete de busca e apreensão.