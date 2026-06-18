18 de junho de 2026
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DROGAS

Franca é alvo de operação contra organização suspeita de tráfico

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Equipes policiais atuando na operação 'Leyenda'
Equipes policiais atuando na operação 'Leyenda'

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais contra uma organização investigada por tráfico interestadual de drogas resultou na prisão de sete pessoas nessa quarta-feira, 17. A ação teve desdobramentos em Franca, onde mandados judiciais foram cumpridos com apoio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) da Polícia Civil de São Paulo.

Batizada de Operação Leyenda, a investigação é conduzida pela Delegacia Regional de São Sebastião do Paraíso (MG) e apura crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Mandados foram cumpridos em seis cidades

Ao todo, a Justiça expediu oito mandados de prisão e sete de busca e apreensão.

As diligências ocorreram simultaneamente nos municípios mineiros de Passos, Ribeirão das Neves, Santa Rita do Sapucaí e São Sebastião do Paraíso, além das cidades paulistas de Casa Branca e Franca.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, sete investigados foram presos durante a operação.

Apenas um dos alvos da investigação não foi encontrado e é considerado foragido da Justiça.

A reportagem apurou que, embora mandados tenham sido cumpridos em Franca, nenhuma prisão foi realizada no município. O investigado procurado na cidade não teve a identidade divulgada e segue sendo procurado pelas autoridades.

Investigação continua

Os presos foram encaminhados às unidades policiais responsáveis pelos procedimentos de polícia judiciária e permanecem à disposição da Justiça.

Já os materiais apreendidos durante as buscas serão submetidos à perícia e deverão contribuir para o avanço das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, o trabalho também busca identificar possíveis mecanismos de lavagem de dinheiro utilizados pela organização criminosa para movimentar recursos obtidos com o tráfico de drogas.

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