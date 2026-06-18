Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais contra uma organização investigada por tráfico interestadual de drogas resultou na prisão de sete pessoas nessa quarta-feira, 17. A ação teve desdobramentos em Franca, onde mandados judiciais foram cumpridos com apoio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) da Polícia Civil de São Paulo.
Batizada de Operação Leyenda, a investigação é conduzida pela Delegacia Regional de São Sebastião do Paraíso (MG) e apura crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Mandados foram cumpridos em seis cidades
Ao todo, a Justiça expediu oito mandados de prisão e sete de busca e apreensão.
As diligências ocorreram simultaneamente nos municípios mineiros de Passos, Ribeirão das Neves, Santa Rita do Sapucaí e São Sebastião do Paraíso, além das cidades paulistas de Casa Branca e Franca.
Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, sete investigados foram presos durante a operação.
Apenas um dos alvos da investigação não foi encontrado e é considerado foragido da Justiça.
A reportagem apurou que, embora mandados tenham sido cumpridos em Franca, nenhuma prisão foi realizada no município. O investigado procurado na cidade não teve a identidade divulgada e segue sendo procurado pelas autoridades.
Investigação continua
Os presos foram encaminhados às unidades policiais responsáveis pelos procedimentos de polícia judiciária e permanecem à disposição da Justiça.
Já os materiais apreendidos durante as buscas serão submetidos à perícia e deverão contribuir para o avanço das investigações.
De acordo com a Polícia Civil, o trabalho também busca identificar possíveis mecanismos de lavagem de dinheiro utilizados pela organização criminosa para movimentar recursos obtidos com o tráfico de drogas.
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