Veja o obituário desta quinta-feira, 18, em Franca:

Nome: Alvina Maria do Prado

Idade: 78 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Wanderley Alves

Idade: 78 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h