A audiência pública para discutir as diretrizes do PLC 11/2026 (Projeto de Lei Complementar), que trata da proteção e ocupação da Macrozona do Rio Canoas, aconteceu na tarde desta quarta-feira, 17, na Câmara Municipal de Franca. O encontro durou cerca de três horas e reuniu ambientalistas, moradores da região, representantes do setor imobiliário, pesquisadores, autoridades públicas e vereadores para debater os impactos da proposta encaminhada pela Prefeitura.

O projeto estabelece regras para ocupação, preservação ambiental, monitoramento e desenvolvimento econômico da área da bacia do Rio Canoas, responsável por parte do abastecimento de água de Franca.

Durante a audiência, foram apresentados argumentos favoráveis e contrários à proposta, além de sugestões de alterações no texto.