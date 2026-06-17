Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) fiscalizou motocicletas e veículos de transporte escolar na manhã desta quarta-feira, 17, em diferentes pontos de Franca. A ação teve como objetivo reforçar a segurança no trânsito, coibir irregularidades e prevenir acidentes. Ao todo, 77 condutores foram abordados e 24 AITs (Autos de Infração de Trânsito) foram emitidos.
Durante a operação, as equipes realizaram abordagens e vistorias em motocicletas, vans escolares e seus respectivos condutores. Segundo a Polícia Militar, a fiscalização verificou as condições dos veículos, a documentação obrigatória e o cumprimento das normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
Fiscalização em pontos estratégicos
Ao todo, 74 motocicletas e três vans escolares passaram pela fiscalização. As abordagens ocorreram em locais considerados estratégicos para o monitoramento do fluxo de veículos e para a prevenção de infrações.
Como resultado das inspeções, foram emitidos 24 Autos de Infração de Trânsito por irregularidades constatadas durante as abordagens.
Ações devem continuar
De acordo com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, operações integradas como essa têm a finalidade de ampliar a segurança viária, reduzir o número de acidentes e contribuir para a preservação da ordem pública.
As forças de segurança informaram ainda que novas ações de fiscalização deverão ser realizadas em diferentes regiões da cidade nos próximos meses.
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