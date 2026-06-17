Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) fiscalizou motocicletas e veículos de transporte escolar na manhã desta quarta-feira, 17, em diferentes pontos de Franca. A ação teve como objetivo reforçar a segurança no trânsito, coibir irregularidades e prevenir acidentes. Ao todo, 77 condutores foram abordados e 24 AITs (Autos de Infração de Trânsito) foram emitidos.

Durante a operação, as equipes realizaram abordagens e vistorias em motocicletas, vans escolares e seus respectivos condutores. Segundo a Polícia Militar, a fiscalização verificou as condições dos veículos, a documentação obrigatória e o cumprimento das normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Fiscalização em pontos estratégicos

Ao todo, 74 motocicletas e três vans escolares passaram pela fiscalização. As abordagens ocorreram em locais considerados estratégicos para o monitoramento do fluxo de veículos e para a prevenção de infrações.