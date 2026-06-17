A Polícia Civil investiga dois homicídios registrados em um intervalo de menos de 12 horas em Franca. Os crimes ocorreram entre a tarde e a noite dessa terça-feira, 16, nas regiões Sul e Oeste da cidade. Os casos são apurados pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que busca esclarecer as circunstâncias, a motivação e a autoria dos assassinatos.
O primeiro caso envolve a morte do caseiro Milton de Souza Prado. Segundo a filha da vítima, a família passou a segunda-feira, 15, normalmente com ele. No fim da tarde, Milton decidiu permanecer sozinho na chácara onde trabalhava para acompanhar movimentações em um loteamento próximo e verificar ruídos que vinham sendo registrados na região.
Na manhã seguinte, familiares retornaram ao local e perceberam o desaparecimento do caseiro. Após tentativas sem sucesso de contato por telefone, eles iniciaram buscas com a ajuda de vizinhos e do proprietário da área.
O corpo foi encontrado em uma área de mata dentro da propriedade. Conforme informações repassadas à família, Milton apresentava sinais de agressão.
Investigação do caso Milton
A principal suspeita é de que a vítima tenha sido morta com golpes de um galho encontrado próximo ao corpo. O objeto foi recolhido pela perícia e será submetido a análises.
Familiares informaram ainda que nenhum pertence foi levado do local e que o celular de Milton permaneceu na chácara. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida.
A DIG trabalha para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do homicídio.
Homem é morto a facadas na Vila Rezende
Poucas horas depois, na noite de terça-feira, foi registrado um homicídio na região Oeste de Franca.
Leandro de Melo Ribeiro, de 35 anos, foi morto após ser esfaqueado na rua Orestes Tristão, na Vila Rezende.
A vítima foi atingida por golpes de faca e caiu no meio da via pública. Moradores acionaram equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar.
A USA (Unidade de Suporte Avançado) realizou os procedimentos de emergência, mas Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".
Após o crime, a Polícia Militar localizou e prendeu o suspeito de cometer o homicídio. Ele foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada.
DIG apura circunstâncias dos crimes
Embora o suspeito da morte de Leandro tenha sido preso, a Polícia Civil seguirá investigando as circunstâncias que levaram ao assassinato.
Nos dois casos, a Delegacia de Investigações Gerais de Franca é responsável pelas apurações.
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