A Polícia Civil investiga dois homicídios registrados em um intervalo de menos de 12 horas em Franca. Os crimes ocorreram entre a tarde e a noite dessa terça-feira, 16, nas regiões Sul e Oeste da cidade. Os casos são apurados pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que busca esclarecer as circunstâncias, a motivação e a autoria dos assassinatos.

O primeiro caso envolve a morte do caseiro Milton de Souza Prado. Segundo a filha da vítima, a família passou a segunda-feira, 15, normalmente com ele. No fim da tarde, Milton decidiu permanecer sozinho na chácara onde trabalhava para acompanhar movimentações em um loteamento próximo e verificar ruídos que vinham sendo registrados na região.

Na manhã seguinte, familiares retornaram ao local e perceberam o desaparecimento do caseiro. Após tentativas sem sucesso de contato por telefone, eles iniciaram buscas com a ajuda de vizinhos e do proprietário da área.