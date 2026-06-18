18 de junho de 2026
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DEZENAS DE CARGOS

Salários de até R$ 6,2 mil: veja detalhes dos concursos de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Site do Ibam Concursos, onde são feitas as inscrições
Site do Ibam Concursos, onde são feitas as inscrições

Franca segue com inscrições abertas para seis concursos públicos destinados à formação de cadastro reserva em diferentes áreas da administração municipal. As seleções abrangem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 6.267,26.

Entre os processos seletivos em andamento está o Concurso Público 04/26, destinado à função de museólogo. Para concorrer, é necessário possuir formação superior na área e registro no conselho profissional. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 5.187,55.

Vagas em diversas áreas

O Concurso Público 05/26 reúne oportunidades para agente de saúde pública – PSF, analista de sistemas, assistente social, biomédico, cirurgião-dentista, coveiro, enfermeiro, escriturário, farmacêutico, fonoaudiólogo, inspetor de alunos, nutricionista, psicólogo, supervisor de campo PPI/VS, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem – saúde ocupacional, técnico em informática, técnico em raio-X e telefonista.

As exigências variam conforme a função, desde alfabetização até ensino superior. Os salários vão de R$ 14,52 por hora a R$ 6.267,26.

Já o Concurso Público 06/26 é voltado para o cargo de guarda-civil de 1ª classe. Os candidatos devem possuir ensino médio completo. A remuneração é de R$ 2.490,85.

Educação e serviços operacionais

O Concurso Público 07/26 oferece cadastro reserva para operador de máquinas, carpinteiro, encanador, mecânico, pedreiro e pintor. A escolaridade exigida é ensino fundamental incompleto, com salários entre R$ 2.490,85 e R$ 3.030,21.

Na área da Educação, o Concurso Público 08/26 contempla os cargos de pedagogo, supervisor de ensino, professor PEB I de Educação Básica e professor PEB II nas disciplinas de Educação Física, Educação Artística e Inglês. Os vencimentos variam de R$ 23,20 por hora-aula a R$ 5.187,55.

O Concurso Público 09/26 é destinado à formação de cadastro reserva para técnico de enfermagem substituto. Os interessados devem possuir curso técnico na área e registro profissional. O salário é de R$ 2.850,38.

Prazo para inscrições

Para os concursos 06, 07, 08 e 09/26, as inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 9 de julho, exclusivamente pelo site do Ibam, na área do candidato.

Os interessados devem consultar atentamente os editais, preencher o formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 10 de julho, respeitando o horário de funcionamento da rede bancária.

As provas objetivas para esses concursos estão previstas para o dia 2 de agosto.

Os editais completos e demais publicações podem ser consultados nos Diários Oficiais do Município dos dias 10 e 11 de junho e nos canais oficiais da Prefeitura de Franca.

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