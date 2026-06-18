Franca segue com inscrições abertas para seis concursos públicos destinados à formação de cadastro reserva em diferentes áreas da administração municipal. As seleções abrangem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 6.267,26.

Entre os processos seletivos em andamento está o Concurso Público 04/26, destinado à função de museólogo. Para concorrer, é necessário possuir formação superior na área e registro no conselho profissional. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 5.187,55.

Vagas em diversas áreas

O Concurso Público 05/26 reúne oportunidades para agente de saúde pública – PSF, analista de sistemas, assistente social, biomédico, cirurgião-dentista, coveiro, enfermeiro, escriturário, farmacêutico, fonoaudiólogo, inspetor de alunos, nutricionista, psicólogo, supervisor de campo PPI/VS, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem – saúde ocupacional, técnico em informática, técnico em raio-X e telefonista.