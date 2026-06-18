Franca segue com inscrições abertas para seis concursos públicos destinados à formação de cadastro reserva em diferentes áreas da administração municipal. As seleções abrangem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 6.267,26.
Entre os processos seletivos em andamento está o Concurso Público 04/26, destinado à função de museólogo. Para concorrer, é necessário possuir formação superior na área e registro no conselho profissional. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 5.187,55.
Vagas em diversas áreas
O Concurso Público 05/26 reúne oportunidades para agente de saúde pública – PSF, analista de sistemas, assistente social, biomédico, cirurgião-dentista, coveiro, enfermeiro, escriturário, farmacêutico, fonoaudiólogo, inspetor de alunos, nutricionista, psicólogo, supervisor de campo PPI/VS, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem – saúde ocupacional, técnico em informática, técnico em raio-X e telefonista.
As exigências variam conforme a função, desde alfabetização até ensino superior. Os salários vão de R$ 14,52 por hora a R$ 6.267,26.
Já o Concurso Público 06/26 é voltado para o cargo de guarda-civil de 1ª classe. Os candidatos devem possuir ensino médio completo. A remuneração é de R$ 2.490,85.
Educação e serviços operacionais
O Concurso Público 07/26 oferece cadastro reserva para operador de máquinas, carpinteiro, encanador, mecânico, pedreiro e pintor. A escolaridade exigida é ensino fundamental incompleto, com salários entre R$ 2.490,85 e R$ 3.030,21.
Na área da Educação, o Concurso Público 08/26 contempla os cargos de pedagogo, supervisor de ensino, professor PEB I de Educação Básica e professor PEB II nas disciplinas de Educação Física, Educação Artística e Inglês. Os vencimentos variam de R$ 23,20 por hora-aula a R$ 5.187,55.
O Concurso Público 09/26 é destinado à formação de cadastro reserva para técnico de enfermagem substituto. Os interessados devem possuir curso técnico na área e registro profissional. O salário é de R$ 2.850,38.
Prazo para inscrições
Para os concursos 06, 07, 08 e 09/26, as inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 9 de julho, exclusivamente pelo site do Ibam, na área do candidato.
Os interessados devem consultar atentamente os editais, preencher o formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 10 de julho, respeitando o horário de funcionamento da rede bancária.
As provas objetivas para esses concursos estão previstas para o dia 2 de agosto.
Os editais completos e demais publicações podem ser consultados nos Diários Oficiais do Município dos dias 10 e 11 de junho e nos canais oficiais da Prefeitura de Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.