A descentralização dos investimentos em tecnologia, e-commerce e serviços e a busca por novos motores econômicos para o interior paulista marcaram o debate desta semana entre os pré-candidatos a deputado estadual por Franca na campanha Franca Tem Voz.
Ao responderem como o Estado pode estimular esses setores fora da capital, os participantes defenderam propostas que incluem a criação de polos de inovação, qualificação profissional, ampliação da infraestrutura digital, atração de investimentos e programas de incentivo ao empreendedorismo.
As respostas também destacaram a necessidade de reduzir a concentração econômica em São Paulo e fortalecer o desenvolvimento regional por meio da tecnologia e da economia digital.
Enquanto parte dos pré-candidatos apostou na formação de mão de obra qualificada e na criação de ambientes voltados à inovação tecnológica, outros defenderam estratégias mais amplas de desenvolvimento regional, com foco em infraestrutura, logística, agregação de valor à produção local e ampliação das condições para atração de empresas e novos investimentos.
O que disseram os pré-candidatos?
A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte:
“Quando o setor tradicional enfraquece, Franca precisa de novos motores econômicos — e-commerce, economia digital, serviços. O que você faria, de concreto, para o estado fomentar esses vetores no interior, e não concentrar tudo na capital?”
Flávia Lancha (PSD): “Você sabe que 50% de todas as empresas de tecnologia do Brasil estão na cidade de São Paulo, enquanto o interior fica invisível? Estive em São José dos Campos e vi o que é o Parque de Inovação e pensei: por que não levarmos esse modelo para todo o interior?
É o que quero fazer, quero propor uma política pública que é a Usina de Talentos Digital, com equipamento de ponta em cada periferia do interior, programação, edição e comércio.
Eu já fiz isso quando criei a Impéria em Franca, agora vou fazer em escala estadual. O interior precisa deixar de ser invisível.”
Marcos Ferreira (PSB): “É imprescindível a implantação de um plano regional de desenvolvimento com dois vetores estruturantes, quais sejam desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, com os seguintes eixos: eixo econômico, diversificação e fomento; eixo de infraestrutura, conectividade logística; e eixo de empreendedorismo, atração de investimentos, com atuação primordial nos setores da agroindústria sucroalcooleira, cafeeira, laticínios, frigorífica, têxtil e calçadista, com vetor de agregar valor aos produtos do agronegócio, do turismo como um dos setores que mais cresce e com volume crescente pós-pandemia, tendo Franca como polo receptivo turístico de toda a região, do e-commerce e data centers.”
Professora Priscila (PT): “Nós sabemos que Franca já é um polo nesse setor de e-commerce, economia digital e serviços do Brasil, e deve aproveitar o programa Nova Indústria Brasil do Governo Federal para impulsionar esses setores da tecnologia que geram empregos com melhores salários.
E esse impulsionamento virá através de mecanismos de consultoria, de financiamentos disponíveis nesse programa.
Transformar o interior em um ambiente onde o empreendedor digital encontre o mesmo suporte que as grandes corporações encontram lá em São Paulo, criando uma infraestrutura de conexão, porque descentralizar o desenvolvimento é, acima de tudo, uma questão de justiça social.”
Alexandre Tabah (Novo): “Primeiro, a criação de polos regionais de inovação e economia digital no interior, com incentivos para startups, tecnologia, e-commerce e serviços digitais.
Segundo, ampliar a qualificação profissional, isso aumenta o salário. Terceiro, levar a internet de alta qualidade e menos burocracia para quem quer empreender.
Temos que oferecer infraestrutura e liberdade para crescer. O interior produz riqueza, gera empregos e merece receber investimentos.”
Projeto segue até as eleições
Os vídeos integram a campanha Franca Tem Voz, iniciativa que reúne entidades, veículos de comunicação e instituições da cidade com o objetivo de ampliar o debate sobre temas de interesse regional e estimular o fortalecimento da representação política de Franca e região.
Ao longo das próximas semanas, os pré-candidatos voltarão a se manifestar sobre novos temas definidos pela organização do projeto.
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