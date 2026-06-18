A descentralização dos investimentos em tecnologia, e-commerce e serviços e a busca por novos motores econômicos para o interior paulista marcaram o debate desta semana entre os pré-candidatos a deputado estadual por Franca na campanha Franca Tem Voz.

Ao responderem como o Estado pode estimular esses setores fora da capital, os participantes defenderam propostas que incluem a criação de polos de inovação, qualificação profissional, ampliação da infraestrutura digital, atração de investimentos e programas de incentivo ao empreendedorismo.

As respostas também destacaram a necessidade de reduzir a concentração econômica em São Paulo e fortalecer o desenvolvimento regional por meio da tecnologia e da economia digital.