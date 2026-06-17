Uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas na noite de terça-feira, 16, em Miguelópolis. Durante a ação, os policiais apreenderam 1.069 porções de entorpecentes já fracionadas e prontas para a comercialização.

De acordo com a Polícia Militar, foram localizadas 212 porções de maconha, 447 porções de cocaína, 22 porções de haxixe e 388 pedras de crack. O material estava preparado para venda e foi recolhido pelos agentes durante a operação.

Além dos entorpecentes, os policiais encontraram uma balança de precisão, utilizada para o preparo e pesagem das drogas, e R$ 419,75 em dinheiro, quantia que pode estar relacionada à atividade criminosa.

Apreensão e prisão