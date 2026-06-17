17 de junho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Uma pessoa é presa e mais de mil porções de drogas apreendidas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Porções de drogas apreendidas pelas polícias Civil e Militar em operação em Miguelópolis
Porções de drogas apreendidas pelas polícias Civil e Militar em operação em Miguelópolis

Uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas na noite de terça-feira, 16, em Miguelópolis. Durante a ação, os policiais apreenderam 1.069 porções de entorpecentes já fracionadas e prontas para a comercialização.

De acordo com a Polícia Militar, foram localizadas 212 porções de maconha, 447 porções de cocaína, 22 porções de haxixe e 388 pedras de crack. O material estava preparado para venda e foi recolhido pelos agentes durante a operação.

Além dos entorpecentes, os policiais encontraram uma balança de precisão, utilizada para o preparo e pesagem das drogas, e R$ 419,75 em dinheiro, quantia que pode estar relacionada à atividade criminosa.

Apreensão e prisão

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada como tráfico de entorpecentes. As drogas, o dinheiro e os demais materiais apreendidos foram apresentados à autoridade policial e serão submetidos à perícia.

Com a ação, mais de mil porções de drogas foram retiradas de circulação no município.

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