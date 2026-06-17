O corpo de Leandro de Melo Ribeiro, de 35 anos, foi velado e sepultado nesta quarta-feira, 17, em Franca. Ele morreu após ser esfaqueado pelo próprio primo na noite dessa terça-feira, 16, na rua Orestes Tristão, na Vila Rezende, na região Oeste da cidade. O suspeito foi localizado pela Polícia Militar, confessou o homicídio e permaneceu à disposição da Justiça.
O velório ocorreu na Sala 1 do Velório Santo Agostinho. Na sequência, familiares e amigos acompanharam o sepultamento no Cemitério Jardim das Oliveiras.
Leandro foi atingido por um golpe de faca na região do tórax e caiu na via pública. Moradores acionaram equipes de resgate e a Polícia Militar para atender a ocorrência.
A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi enviada ao local e realizou os procedimentos de emergência. Apesar dos esforços da equipe médica, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.
Suspeito confessou o crime
O autor do homicídio, apontado como primo da vítima, foi encontrado a poucos quarteirões do local do crime. De acordo com a polícia, ele confessou ter cometido o assassinato e relatou que descartou a faca utilizada no ataque dentro de um bueiro.
A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnica. Em seguida, o suspeito foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada.
Investigação
As circunstâncias do crime e a motivação do homicídio serão apuradas pela Polícia Civil. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
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