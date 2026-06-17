Uma mulher de 33 anos foi presa na manhã desta quarta-feira, 17, em Barretos, suspeita de atropelar e matar o próprio cunhado, de 42 anos. O crime ocorreu na noite de 31 de maio, no bairro Bom Jesus. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida deliberadamente por um automóvel enquanto caminhava pela rua, sem possibilidade de defesa.

A prisão foi realizada por equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). De acordo com a Polícia Civil, a conclusão sobre a dinâmica do crime foi baseada na análise de imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e na apreensão do veículo que teria sido utilizado no atropelamento.

Com os elementos reunidos durante a investigação, a corporação solicitou a prisão temporária da suspeita. O pedido foi autorizado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos.

Suspeita estava desaparecida desde o crime