Uma mulher de 33 anos foi presa na manhã desta quarta-feira, 17, em Barretos, suspeita de atropelar e matar o próprio cunhado, de 42 anos. O crime ocorreu na noite de 31 de maio, no bairro Bom Jesus. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida deliberadamente por um automóvel enquanto caminhava pela rua, sem possibilidade de defesa.
A prisão foi realizada por equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). De acordo com a Polícia Civil, a conclusão sobre a dinâmica do crime foi baseada na análise de imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e na apreensão do veículo que teria sido utilizado no atropelamento.
Com os elementos reunidos durante a investigação, a corporação solicitou a prisão temporária da suspeita. O pedido foi autorizado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos.
Suspeita estava desaparecida desde o crime
Ainda segundo os investigadores, a mulher estava em local incerto desde a data do crime. Após diligências, ela foi localizada em um apartamento no Conjunto Habitacional Newton Siqueira Sopa.
A prisão ocorreu sem resistência. Durante a operação, os policiais também apreenderam o telefone celular da investigada, que deverá auxiliar na continuidade das apurações.
Versão apresentada pela investigada
Em depoimento, a mulher apresentou sua versão sobre os fatos. Ela afirmou que, na noite do ocorrido, levava a irmã para casa quando a vítima, supostamente embriagada, teria agredido diversas pessoas, incluindo ela, que está grávida.
Segundo seu relato, o homem deixou o local para buscar uma arma. A investigada disse que passou a segui-lo de carro e que, em determinado momento, a vítima teria se lançado contra o veículo.
A mulher negou ter tido a intenção de atropelar ou matar o cunhado.
Investigações continuam
Após os procedimentos de polícia judiciária, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.
A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para esclarecer completamente as circunstâncias do caso.
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