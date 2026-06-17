A Secretaria Municipal de Educação convocou os 81 estudantes aprovados no programa Bolsa Universidade para uma apresentação nesta quinta-feira, 18, às 7h30, no auditório da Unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca). Além dos classificados, duas pessoas foram incluídas na lista de espera dos cursos de Engenharia de Produção e Psicologia.
Os candidatos selecionados deverão comparecer ao local munidos de RG, número de conta-corrente ou poupança em seu nome, caso possuam, além de papel e caneta para anotações.
Apoio para o ensino superior
O Bolsa Universidade oferece auxílio de até 75% no valor das mensalidades em instituições particulares de ensino superior de Franca. O benefício é mantido até a conclusão do curso.
Atualmente, 197 estudantes são atendidos pelo programa, que está em funcionamento desde 2022. O custeio da bolsa é dividido entre a Prefeitura, a instituição de ensino e o próprio aluno.
Vagas oferecidas
Neste ano, foram disponibilizadas 100 vagas. Deste total, 27 são destinadas ao curso de Direito da FDF (Faculdade de Direito de Franca).
A Unifran (Universidade de Franca) ofereceu 30 vagas para qualquer curso, semestre ou turno, exceto Arquitetura, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Psicologia e Odontologia.
Já o Uni-Facef disponibilizou 38 vagas para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comunicação Social, Enfermagem, Engenharia de Software, Letras, Matemática, Sistemas de Informação, Engenharia de Produção, Psicologia e Engenharia Civil.
Local da apresentação
A apresentação dos aprovados será realizada no auditório da Unidade II do Uni-Facef, localizada na Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, no Bairro São José.
Os editais com a relação dos classificados e demais informações podem ser consultados no site da Prefeitura de Franca.
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