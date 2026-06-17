A Secretaria Municipal de Educação convocou os 81 estudantes aprovados no programa Bolsa Universidade para uma apresentação nesta quinta-feira, 18, às 7h30, no auditório da Unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca). Além dos classificados, duas pessoas foram incluídas na lista de espera dos cursos de Engenharia de Produção e Psicologia.

Os candidatos selecionados deverão comparecer ao local munidos de RG, número de conta-corrente ou poupança em seu nome, caso possuam, além de papel e caneta para anotações.

Apoio para o ensino superior

O Bolsa Universidade oferece auxílio de até 75% no valor das mensalidades em instituições particulares de ensino superior de Franca. O benefício é mantido até a conclusão do curso.