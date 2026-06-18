Após dez meses de formação audiovisual e produção coletiva, o Curso de Cinema Independente iniciou as inscrições para o terceiro e último ciclo da primeira edição do projeto em Franca. A etapa, dedicada à linguagem do curta-metragem ficcional, será realizada entre julho e novembro deste ano e permitirá aos participantes acompanhar todas as fases de criação de uma obra de ficção, da concepção da ideia à finalização do filme.
O curso chega à fase final após a realização de dois ciclos formativos que abordaram diferentes linguagens audiovisuais. No primeiro, os alunos desenvolveram um videoclipe para a canção Under the Tongue, do artista Ali. Já no segundo ciclo, voltado ao documentário, foram produzidas as obras inéditas Mulheres de Resistência e Plural: A Rua Enquanto Palco.
Produção prática
Além do resultado artístico, os documentários evidenciaram a dimensão prática da formação. Juntas, as equipes realizaram quase 55 horas de gravações em campo. O documentário Mulheres de Resistência contabilizou 42 horas e 30 minutos de captação, enquanto Plural: A Rua Enquanto Palco somou 12 horas e 20 minutos de filmagens.
Segundo a organização, o volume de material produzido demonstra o envolvimento dos participantes em atividades de pesquisa, escuta, registro audiovisual e construção narrativa ao longo do processo formativo.
Nova etapa
No terceiro ciclo, os alunos terão contato com diferentes áreas da produção cinematográfica, como roteiro, direção, produção, fotografia, direção de arte, som, atuação, montagem e finalização. A proposta é proporcionar uma experiência integrada sobre o fazer cinematográfico.
A etapa também será aberta a novos participantes. De acordo com os organizadores, o objetivo é ampliar o acesso à experiência de criação audiovisual coletiva e permitir a atuação dos alunos em todas as fases de desenvolvimento de uma obra ficcional.
Formação continuada
Concebido como um percurso formativo continuado, o Curso de Cinema Independente é estruturado em três ciclos complementares - videoclipe, documentário e curta-metragem ficcional - combinando teoria, prática e reflexão crítica sobre o audiovisual contemporâneo.
A iniciativa busca fortalecer a produção independente, ampliar o acesso à formação artística e estimular o surgimento de novos realizadores e realizadoras em Franca.
Como encerramento da primeira edição do projeto, será realizada em dezembro uma Mostra Final aberta ao público. O evento reunirá todas as produções desenvolvidas ao longo dos 16 meses de formação, incluindo o videoclipe Under the Tongue, os documentários Mulheres de Resistência e Plural: A Rua Enquanto Palco e o curta-metragem ficcional produzido nesta última etapa.
O projeto é realizado com recursos da Prefeitura de Franca, por meio do Edital de Chamamento Público nº 10/2025, e resulta de uma parceria entre a Cia. Antares, o Instituto Práxis de Educação e Cultura (IPRA) e o Ateliê de Criação Lusco-Fusco.
O Curso de Cinema Independente tem idealização e coordenação artístico-pedagógica de Mauro Júnior, que também atua como instrutor permanente, além da produção executiva de Gabriela da Mata.
Inscrições
As inscrições para o terceiro ciclo seguem abertas até 30 de junho. São oferecidas 30 vagas para candidatos a partir de 16 anos. A participação é gratuita. A seleção será realizada mediante inscrição, preenchimento de formulário e avaliação da equipe responsável pelo curso. A inscrição não garante vaga automática.
A aula inaugural está marcada para o dia 4 de julho, das 9h às 12h, no Instituto Práxis de Educação e Cultura (IPRA), localizado na rua Diogo Feijó, 1.956, na Estação. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online disponibilizado pela organização.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.