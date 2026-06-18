Após dez meses de formação audiovisual e produção coletiva, o Curso de Cinema Independente iniciou as inscrições para o terceiro e último ciclo da primeira edição do projeto em Franca. A etapa, dedicada à linguagem do curta-metragem ficcional, será realizada entre julho e novembro deste ano e permitirá aos participantes acompanhar todas as fases de criação de uma obra de ficção, da concepção da ideia à finalização do filme.

O curso chega à fase final após a realização de dois ciclos formativos que abordaram diferentes linguagens audiovisuais. No primeiro, os alunos desenvolveram um videoclipe para a canção Under the Tongue, do artista Ali. Já no segundo ciclo, voltado ao documentário, foram produzidas as obras inéditas Mulheres de Resistência e Plural: A Rua Enquanto Palco.

Produção prática

Além do resultado artístico, os documentários evidenciaram a dimensão prática da formação. Juntas, as equipes realizaram quase 55 horas de gravações em campo. O documentário Mulheres de Resistência contabilizou 42 horas e 30 minutos de captação, enquanto Plural: A Rua Enquanto Palco somou 12 horas e 20 minutos de filmagens.