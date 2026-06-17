Um motoqueiro de 25 anos ficou ferido após colidir contra a traseira de uma Renault Duster branca na manhã desta quarta-feira, 17, na avenida Moacir Vieira Coelho, no Jardim Redentor, na região Norte de Franca. O acidente ocorreu enquanto uma fila de veículos aguardava a abertura do semáforo. Com o impacto, o jovem sofreu ferimentos e precisou ser socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo testemunhas, o motorista da Duster estava parado no semáforo e havia pelo menos quatro veículos à sua frente quando foi surpreendido por uma forte batida na traseira do carro.

O motociclista conduzia uma Yamaha Fazer 250 cilindradas e, por motivos que serão apurados, não conseguiu reduzir a velocidade a tempo de evitar a colisão. A força do impacto foi tão intensa que a moto atingiu o vidro traseiro do veículo.

Atendimento à vítima