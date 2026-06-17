Um motoqueiro de 25 anos ficou ferido após colidir contra a traseira de uma Renault Duster branca na manhã desta quarta-feira, 17, na avenida Moacir Vieira Coelho, no Jardim Redentor, na região Norte de Franca. O acidente ocorreu enquanto uma fila de veículos aguardava a abertura do semáforo. Com o impacto, o jovem sofreu ferimentos e precisou ser socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Segundo testemunhas, o motorista da Duster estava parado no semáforo e havia pelo menos quatro veículos à sua frente quando foi surpreendido por uma forte batida na traseira do carro.
O motociclista conduzia uma Yamaha Fazer 250 cilindradas e, por motivos que serão apurados, não conseguiu reduzir a velocidade a tempo de evitar a colisão. A força do impacto foi tão intensa que a moto atingiu o vidro traseiro do veículo.
Atendimento à vítima
Com a violência da batida, o jovem foi arremessado e sofreu ferimentos. Equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foram acionadas e iniciaram o atendimento ainda no local do acidente.
De acordo com os socorristas, a vítima apresentava traumatismo craniano leve, escoriações em diferentes partes do corpo, sangramento na região da boca e sinais de desorientação.
Após receber os primeiros socorros, o motociclista foi encaminhado para a Santa Casa de Franca, onde passou por avaliação médica e permaneceu sob observação da equipe de saúde.
Câmera registrou acidente
Uma câmera de segurança instalada nas proximidades registrou o momento da colisão. As imagens mostram a Duster parada na via enquanto aguarda a abertura do semáforo. Segundos depois, o motociclista surgiu e atingiu a traseira do veículo.
Após o atendimento da ocorrência, moradores e populares ajudaram na retirada dos veículos da pista para evitar a formação de congestionamentos e garantir a fluidez do trânsito na avenida.
O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, que irá apurar as circunstâncias do acidente.
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