Um entregador de 27 anos escapou por pouco de um acidente com consequências mais graves na tarde desta quarta-feira, 17, em Franca. Ele ficou ferido após a motocicleta que conduzia ser atingida por um carro no cruzamento da avenida Chico Júlio com a rua Pedro Oliveira Ramos, na Vila Chico Júlio. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o motociclista trafegando pela avenida, no sentido ao Parque de Exposições Fernando Costa, quando a motorista de um Fiat 500 (conhecido como Cinquecento) branco avançou a sinalização de parada obrigatória da rua Pedro Oliveira Ramos e invadiu o cruzamento.

Com o impacto, o entregador perdeu o controle da motocicleta e quase foi prensado contra outro veículo que seguia pela via. Ele foi arremessado ao solo, enquanto a moto foi arrastada por alguns metros.

Atendimento à vítima