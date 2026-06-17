Um entregador de 27 anos escapou por pouco de um acidente com consequências mais graves na tarde desta quarta-feira, 17, em Franca. Ele ficou ferido após a motocicleta que conduzia ser atingida por um carro no cruzamento da avenida Chico Júlio com a rua Pedro Oliveira Ramos, na Vila Chico Júlio. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança.
As imagens mostram o motociclista trafegando pela avenida, no sentido ao Parque de Exposições Fernando Costa, quando a motorista de um Fiat 500 (conhecido como Cinquecento) branco avançou a sinalização de parada obrigatória da rua Pedro Oliveira Ramos e invadiu o cruzamento.
Com o impacto, o entregador perdeu o controle da motocicleta e quase foi prensado contra outro veículo que seguia pela via. Ele foi arremessado ao solo, enquanto a moto foi arrastada por alguns metros.
Atendimento à vítima
O socorro foi acionado logo após o acidente. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros atendimentos no local.
Segundo as informações de testemunhas, o motociclista se queixava de dores nos joelhos. Após ser avaliado pelos socorristas, ele foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" para receber atendimento médico.
Motorista permaneceu no local
A motorista do carro envolvido na colisão permaneceu no local durante todo o atendimento à vítima e acompanhou o registro do boletim de ocorrência.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.
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