Marcelo Felipe Lopes Moraes, de 48 anos, que estava desaparecido desde a noite do último domingo, 14, foi encontrado em Franca e passa bem. A informação foi confirmada pela família nesta quarta-feira, 17, encerrando dias de mobilização e preocupação após o registro de seu desaparecimento.

Marcelo havia saído de casa, no Jardim Petráglia, por volta das 19h10 de domingo, sem retornar. Desde então, familiares, amigos e moradores compartilharam informações e divulgaram seu desaparecimento nas redes sociais em busca de pistas sobre seu paradeiro.

Localizado em pronto-socorro

Em mensagem enviada ao Portal GCN, familiares informaram que Marcelo foi encontrado no Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, onde estava abrigado do frio.