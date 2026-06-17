Marcelo Felipe Lopes Moraes, de 48 anos, que estava desaparecido desde a noite do último domingo, 14, foi encontrado em Franca e passa bem. A informação foi confirmada pela família nesta quarta-feira, 17, encerrando dias de mobilização e preocupação após o registro de seu desaparecimento.
Marcelo havia saído de casa, no Jardim Petráglia, por volta das 19h10 de domingo, sem retornar. Desde então, familiares, amigos e moradores compartilharam informações e divulgaram seu desaparecimento nas redes sociais em busca de pistas sobre seu paradeiro.
Localizado em pronto-socorro
Em mensagem enviada ao Portal GCN, familiares informaram que Marcelo foi encontrado no Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, onde estava abrigado do frio.
“Ele estava no pronto-socorro escondido do frio, mas graças a Deus está bem”, relatou uma familiar.
O desaparecimento havia sido registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca na tarde dessa terça-feira, 16. Conforme o boletim de ocorrência, Marcelo deixou a residência levando apenas documentos pessoais, uma troca de roupas e uma mochila.
Alívio para a família
A confirmação de que Marcelo foi localizado trouxe alívio aos familiares, que agradeceram o apoio recebido durante os dias de buscas.
“Muito obrigada por ter postado, conseguimos encontrar ele. Deus abençoe”, escreveu uma familiar ao Portal GCN/Sampi.
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