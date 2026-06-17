Um motociclista de 20 anos sofreu uma fratura na perna após se envolver em um acidente com um Jeep no início da tarde desta quarta-feira, 17, em frente ao Senac, na rua Alfredo Lopes Pinto, em Franca.
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do Jeep trafegava pela rua Álvaro Abranches e realizava uma conversão para acessar a rua Alfredo Lopes Pinto quando ocorreu a colisão frontal com a motocicleta.
De acordo com a versão registrada na ocorrência, o motociclista estaria empinando a moto instantes antes da batida. Conforme o relato apurado pelos policiais, durante a manobra ele teria seguido em direção ao veículo e não conseguiu evitar a colisão.
Jovem sofreu fratura
Com a força do impacto, o motociclista sofreu uma fratura na perna esquerda.
Equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, o jovem foi encaminhado para atendimento médico.
Segundo a Polícia Militar, o motociclista também estaria com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida.
Circunstâncias serão investigadas
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e as circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
Até a publicação desta reportagem, o estado de saúde do motociclista não havia sido divulgado.
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