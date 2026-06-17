17 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Motociclista fica ferido após colisão com Jeep em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Com a força do impacto, o motociclista sofreu uma fratura na perna esquerda
Com a força do impacto, o motociclista sofreu uma fratura na perna esquerda

Um motociclista de 20 anos sofreu uma fratura na perna após se envolver em um acidente com um Jeep no início da tarde desta quarta-feira, 17, em frente ao Senac, na rua Alfredo Lopes Pinto, em Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do Jeep trafegava pela rua Álvaro Abranches e realizava uma conversão para acessar a rua Alfredo Lopes Pinto quando ocorreu a colisão frontal com a motocicleta.

De acordo com a versão registrada na ocorrência, o motociclista estaria empinando a moto instantes antes da batida. Conforme o relato apurado pelos policiais, durante a manobra ele teria seguido em direção ao veículo e não conseguiu evitar a colisão.

Jovem sofreu fratura

Com a força do impacto, o motociclista sofreu uma fratura na perna esquerda.

Equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, o jovem foi encaminhado para atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista também estaria com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida.

Circunstâncias serão investigadas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e as circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Até a publicação desta reportagem, o estado de saúde do motociclista não havia sido divulgado.

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