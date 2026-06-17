Um motociclista de 20 anos sofreu uma fratura na perna após se envolver em um acidente com um Jeep no início da tarde desta quarta-feira, 17, em frente ao Senac, na rua Alfredo Lopes Pinto, em Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do Jeep trafegava pela rua Álvaro Abranches e realizava uma conversão para acessar a rua Alfredo Lopes Pinto quando ocorreu a colisão frontal com a motocicleta.

De acordo com a versão registrada na ocorrência, o motociclista estaria empinando a moto instantes antes da batida. Conforme o relato apurado pelos policiais, durante a manobra ele teria seguido em direção ao veículo e não conseguiu evitar a colisão.

Jovem sofreu fratura