Franca realizará neste sábado, dia 20, o Desafio 50K de Natação, atividade que reunirá alunos das turmas adultas do Centro Aquático, localizado no Complexo Poliesportivo, em Franca. O evento acontecerá das 8h às 12h e tem como objetivo atingir, de forma coletiva, a marca de 50 quilômetros nadados ao longo de quatro horas de atividade.

Com o tema Juntos Somos Mais Fortes, a iniciativa pretende estimular a cooperação entre os participantes, incentivar a superação de desafios e fortalecer os laços entre os alunos das turmas de natação.

A dinâmica prevê que cada participante contribua com a distância que conseguir percorrer, independentemente do condicionamento físico ou da quantidade de piscinas completadas. Ao final da atividade, todas as metragens serão somadas para compor o resultado coletivo.