Franca realizará neste sábado, dia 20, o Desafio 50K de Natação, atividade que reunirá alunos das turmas adultas do Centro Aquático, localizado no Complexo Poliesportivo, em Franca. O evento acontecerá das 8h às 12h e tem como objetivo atingir, de forma coletiva, a marca de 50 quilômetros nadados ao longo de quatro horas de atividade.
Com o tema Juntos Somos Mais Fortes, a iniciativa pretende estimular a cooperação entre os participantes, incentivar a superação de desafios e fortalecer os laços entre os alunos das turmas de natação.
A dinâmica prevê que cada participante contribua com a distância que conseguir percorrer, independentemente do condicionamento físico ou da quantidade de piscinas completadas. Ao final da atividade, todas as metragens serão somadas para compor o resultado coletivo.
Segundo a Secretaria de Esporte e Cultura, a proposta reforça a importância do trabalho em equipe para alcançar uma meta comum.
Integração e hábitos saudáveis
O desafio integra as ações desenvolvidas pelo município para incentivar a prática regular de atividades físicas, promover hábitos saudáveis e ampliar a participação da população em projetos esportivos.
Além da atividade na água, o encontro também será um momento de integração e confraternização entre os participantes.
De acordo com o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, a ação foi planejada para fortalecer o sentimento de pertencimento entre os alunos.
"O evento pretende estreitar os laços entre os participantes e incentivar hábitos saudáveis, reforçando valores como cooperação, perseverança e qualidade de vida", destacou.
Inscrições
As inscrições estão sendo realizadas diretamente com os professores de cada turma. A participação é destinada aos alunos frequentes das aulas de natação, mas o evento será aberto ao público e terá entrada gratuita.
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