Franca iniciou, em parceria com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), o planejamento para implantar iluminação de LED em todas as vias públicas da cidade. A definição ocorreu após uma reunião entre o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e dirigentes da concessionária na última semana. A previsão é que, após a fase de estudos e contratação da empresa responsável, a substituição das lâmpadas seja realizada em um prazo de 12 a 18 meses.
A primeira etapa do projeto prevê um levantamento detalhado da estrutura atual da iluminação pública. O estudo apontará a quantidade de lâmpadas e equipamentos existentes, a potência necessária e os investimentos que serão realizados pela Prefeitura, com contrapartida da CPFL.
Com a conclusão desse diagnóstico, o município contratará uma empresa para substituir as atuais lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED em toda a rede de iluminação pública.
Sem taxa de iluminação
Durante o anúncio do projeto, o prefeito Alexandre Ferreira destacou que a implantação não resultará na criação da CIP (Contribuição para os Custos do Serviço de Iluminação Pública) ou de qualquer taxa de iluminação para os moradores.
Segundo ele, apesar de a cobrança ser adotada pela maioria das cidades da região, o investimento será realizado pelo município em parceria com a concessionária de energia.
“Não dá para impor ao cidadão francano, que é trabalhador e honesto, a responsabilidade de pagar mais um imposto. Grande parte das cidades faz esta cobrança, mas não vamos fazer isso aqui”, afirmou.
Economia e mais segurança
De acordo com a Prefeitura, a iluminação de LED proporciona economia de energia entre 50% e 80% em comparação com tecnologias tradicionais. Além da redução no consumo, a tecnologia oferece maior luminosidade e contribui para ampliar a segurança nas vias públicas.
A expectativa é que a implantação ocorra gradualmente após a conclusão dos estudos técnicos e da contratação da empresa responsável pelos serviços.
Mais de 7 mil lâmpadas já substituídas
Os investimentos em iluminação de LED no município começaram em 2023. Desde então, mais de 7 mil lâmpadas já foram substituídas em avenidas, praças, áreas de lazer e centros esportivos administrados pela Prefeitura.
Entre os locais contemplados estão as avenidas Severino Tostes Meirelles, Adhemar Pereira de Barros, Hélio Palermo, José da Silva, Bernardino Pucci (Integração), das Primaveras, Miguel Sábio de Melo, Jaime Tellini e Major Elias Motta.
Também receberam a nova tecnologia as regiões do Parque do Horto/Vera Cruz, Jardins Aeroporto e Paulistano, além do Residencial Samello V, áreas próximas ao Jardim do Éden, trechos da rodovia Tancredo Neves e o acesso ao Residencial Monte Carlo e ao Centro Médico.
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