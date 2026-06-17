Franca iniciou, em parceria com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), o planejamento para implantar iluminação de LED em todas as vias públicas da cidade. A definição ocorreu após uma reunião entre o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e dirigentes da concessionária na última semana. A previsão é que, após a fase de estudos e contratação da empresa responsável, a substituição das lâmpadas seja realizada em um prazo de 12 a 18 meses.

A primeira etapa do projeto prevê um levantamento detalhado da estrutura atual da iluminação pública. O estudo apontará a quantidade de lâmpadas e equipamentos existentes, a potência necessária e os investimentos que serão realizados pela Prefeitura, com contrapartida da CPFL.

Com a conclusão desse diagnóstico, o município contratará uma empresa para substituir as atuais lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED em toda a rede de iluminação pública.

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