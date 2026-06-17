Os quatro Ecopontos de Franca receberam mais de 110,9 toneladas de recicláveis e entulhos entre janeiro e maio deste ano, segundo levantamento divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente nesta terça-feira, 16. A unidade do Jardim Luíza registrou o maior volume de recebimento no período, com 31,9 toneladas. Os espaços foram implantados para garantir a destinação correta de materiais e resíduos e vêm registrando crescimento na procura por parte da população.
Instalados nos bairros City Petrópolis, Jardim Portinari, Jardim Luíza e Parque das Esmeraldas, os Ecopontos recebem gratuitamente materiais recicláveis, resíduos da construção civil e objetos inservíveis. Para utilizar o serviço, basta que os materiais sejam levados até uma das unidades durante o horário de funcionamento.
As estruturas foram construídas com base em estudos técnicos e contam com áreas específicas para cada tipo de descarte, além de guarita e funcionário responsável pelo controle de acesso e orientação dos usuários.
Conscientização e descarte correto
Entre os moradores que utilizam o serviço está o comerciante Cléber de Almeida Vergani, da Estação. Após realizar uma reforma em seu estabelecimento, ele encaminhou os resíduos ao Ecoponto do Parque das Esmeraldas.
“Isso ajuda a eliminar os amontoados de lixo de construção e recicláveis em terrenos baldios e margens de avenidas nas entradas e saídas da cidade. As pessoas precisam se conscientizar e fazer o que é correto”, afirmou.
No City Petrópolis, o microempresário Flávio Luiz Cubeiro também utiliza regularmente o serviço. Segundo ele, os resíduos gerados pela confecção de moletons são destinados ao Ecoponto do bairro.
“Está sendo muito bom, pois consigo destinar de forma correta os restos dos produtos. É um lugar organizado e todos deveriam fazer uso do espaço”, disse.
O que pode ser descartado?
Os Ecopontos recebem entulhos da construção civil, como tijolos, concreto e telhas, limitados a até 1 metro cúbico por pessoa por dia. Também podem ser descartados resíduos têxteis, sofás, colchões, armários, fogões, geladeiras, além de materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, vidro, metal, isopor, latas de tinta vazias e óleo de cozinha usado.
Não são aceitos lixo orgânico, restos de alimentos, resíduos hospitalares, resíduos industriais, pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes.
Locais e horários
Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h, e aos domingos, das 8h às 14h.
- City Petrópolis: avenida São Pedro, 1.200
- Jardim Portinari: avenida Hotto Paiva, 1.341
- Parque das Esmeraldas: rua Geraldino Augusto Machado, 411
- Jardim Luíza ll: rua Ida Zero Zaninelo, nº 2.501
Outras alternativas
Para quem não consegue transportar os materiais até as unidades, a retirada pode ser agendada pelo aplicativo Cidade Atende ou pelo telefone 0800-591-6842.
A Prefeitura também disponibiliza um espaço para descarte gratuito de galhos provenientes de podas e jardinagem no antigo Aterro de Galhos, localizado na avenida Sidnei Romeu de Andrade, após o City Petrópolis. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.
Já no pátio da antiga Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca), no Distrito Industrial, funciona o Ecoponto destinado ao recebimento de pneus usados, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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