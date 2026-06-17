Os quatro Ecopontos de Franca receberam mais de 110,9 toneladas de recicláveis e entulhos entre janeiro e maio deste ano, segundo levantamento divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente nesta terça-feira, 16. A unidade do Jardim Luíza registrou o maior volume de recebimento no período, com 31,9 toneladas. Os espaços foram implantados para garantir a destinação correta de materiais e resíduos e vêm registrando crescimento na procura por parte da população.

Instalados nos bairros City Petrópolis, Jardim Portinari, Jardim Luíza e Parque das Esmeraldas, os Ecopontos recebem gratuitamente materiais recicláveis, resíduos da construção civil e objetos inservíveis. Para utilizar o serviço, basta que os materiais sejam levados até uma das unidades durante o horário de funcionamento.

As estruturas foram construídas com base em estudos técnicos e contam com áreas específicas para cada tipo de descarte, além de guarita e funcionário responsável pelo controle de acesso e orientação dos usuários.

Conscientização e descarte correto