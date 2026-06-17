O Canil Municipal de Franca, realizará no dia 6 de julho um leilão de animais de grande porte. Ao todo, serão disponibilizados 19 animais, sendo oito equinos e 11 muares. O evento terá início às 9h30, nas dependências do Canil Municipal, localizado na rua José Gianesela, 415, no City Petrópolis.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo município para garantir a destinação adequada dos animais recolhidos e contribuir para a redução de ocorrências envolvendo animais soltos em vias e áreas públicas.

Para participar do leilão, os interessados deverão providenciar cadastro junto ao Escritório de Defesa Agropecuária para obtenção do número do Gedave (Gestão de Defesa Animal e Vegetal), requisito obrigatório para habilitação.