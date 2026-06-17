O Canil Municipal de Franca, realizará no dia 6 de julho um leilão de animais de grande porte. Ao todo, serão disponibilizados 19 animais, sendo oito equinos e 11 muares. O evento terá início às 9h30, nas dependências do Canil Municipal, localizado na rua José Gianesela, 415, no City Petrópolis.
A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo município para garantir a destinação adequada dos animais recolhidos e contribuir para a redução de ocorrências envolvendo animais soltos em vias e áreas públicas.
Para participar do leilão, os interessados deverão providenciar cadastro junto ao Escritório de Defesa Agropecuária para obtenção do número do Gedave (Gestão de Defesa Animal e Vegetal), requisito obrigatório para habilitação.
O procedimento pode ser realizado de forma on-line, por meio do portal da Defesa Agropecuária, mediante envio da documentação exigida, como comprovante de endereço e documentos pessoais. Também há a opção de cadastro presencial na unidade local, localizada na rua Capitão Zeca de Paula, 883, no Jardim Consolação, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas.
Cadastro e inscrição
Após obter o cadastro no Gedave, o interessado deverá realizar a inscrição junto ao Canil Municipal. O atendimento pode ser feito pelo telefone ou WhatsApp (16) 3727-0592, pelo e-mail canil@franca.sp.gov.br ou presencialmente.
Para concluir a inscrição, será necessário apresentar CPF, RG, comprovante de residência e o número de cadastro no sistema Gedave.
Destinação responsável
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o leilão contribui para o controle e a destinação responsável dos animais recolhidos, além de auxiliar na prevenção de situações de abandono, circulação em locais públicos e maus-tratos, prática considerada crime pela legislação brasileira.
De janeiro até o início de junho deste ano, a Prefeitura de Franca recolheu 52 animais que estavam soltos em vias públicas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.