Uma mulher de 39 anos e a filha dela, de 14 anos, foram registradas como desaparecidas em Franca. O boletim de ocorrência foi elaborado na manhã desta quarta-feira, 17, no Plantão da Polícia Civil.

As desaparecidas foram identificadas como Suellen Cristina Freitas, de 39 anos, e Lunnah Victória Freitas Souza, de 14.

Segundo o registro policial, o ex-marido de Suellen informou que estava com as filhas do casal e havia combinado de entregá-las à mãe no último sábado, 13. Desde então, porém, não conseguiu mais contato com ela.