Uma mulher de 39 anos e a filha dela, de 14 anos, foram registradas como desaparecidas em Franca. O boletim de ocorrência foi elaborado na manhã desta quarta-feira, 17, no Plantão da Polícia Civil.
As desaparecidas foram identificadas como Suellen Cristina Freitas, de 39 anos, e Lunnah Victória Freitas Souza, de 14.
Segundo o registro policial, o ex-marido de Suellen informou que estava com as filhas do casal e havia combinado de entregá-las à mãe no último sábado, 13. Desde então, porém, não conseguiu mais contato com ela.
De acordo com o relato, uma irmã do homem foi até a residência de Suellen por volta das 13h30 do mesmo dia para entregar as crianças, mas não encontrou ninguém no imóvel. Mais tarde, cerca de quatro horas depois, retornou ao local e novamente não obteve resposta.
Familiares também tentaram contato por telefone, sem sucesso.
Buscas e tentativas de contato
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o ex-marido voltou a procurar pela mulher na segunda-feira, 15, mas não conseguiu localizá-la.
Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Civil constatou que Suellen residia com outra filha adolescente, também de 14 anos, identificada como Lunnah Victória Freitas Souza, que igualmente não foi localizada.
O pai da adolescente foi contatado pelos policiais e forneceu informações que poderão auxiliar nas buscas e na divulgação do desaparecimento.
Polícia investiga o caso
O desaparecimento foi registrado pela Polícia Civil, que dará sequência às apurações para esclarecer o paradeiro das duas.
Informações que possam contribuir para a localização de Suellen Cristina Freitas e Lunnah Victória Freitas Souza podem ser comunicadas à Polícia Civil ou à Polícia Militar.
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