A família de Alex Fabiano Granero, de 50 anos, busca informações que possam ajudar a localizar o homem, desaparecido desde a manhã desta terça-feira, 16, em Franca. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Polícia Civil.
Segundo relato feito pela irmã da vítima, Alex mora com a mãe em uma propriedade na zona rural do município. Antes de sair de casa, ele informou que iria até o "Bar do Gê", localizado no bairro Santa Terezinha.
De acordo com a família, ele deixou a residência durante a manhã e não retornou mais.
Último local onde foi visto
Preocupados com o desaparecimento, familiares iniciaram buscas e foram até o estabelecimento indicado por Alex. No local, receberam a confirmação de que ele realmente esteve no bar naquele dia.
No entanto, nenhuma das pessoas consultadas soube informar qual direção ele tomou após deixar o estabelecimento.
Celular e documentos ficaram em casa
Ainda conforme o boletim de ocorrência, Alex Fabiano Granero saiu sem levar seus documentos pessoais e o aparelho celular, que permaneceram na residência.
A situação aumentou a preocupação dos familiares e motivou o registro do desaparecimento junto à Polícia Civil.
No momento em que foi visto pela última vez, ele vestia calça preta e blusa de manga longa preta.
Informações podem ajudar nas buscas
O caso será acompanhado pelas autoridades policiais. Qualquer informação que possa contribuir para a localização de Alex Fabiano Granero pode ser comunicada à Polícia Civil ou à Polícia Militar.
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