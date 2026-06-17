A família de Alex Fabiano Granero, de 50 anos, busca informações que possam ajudar a localizar o homem, desaparecido desde a manhã desta terça-feira, 16, em Franca. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Segundo relato feito pela irmã da vítima, Alex mora com a mãe em uma propriedade na zona rural do município. Antes de sair de casa, ele informou que iria até o "Bar do Gê", localizado no bairro Santa Terezinha.

De acordo com a família, ele deixou a residência durante a manhã e não retornou mais.

Último local onde foi visto