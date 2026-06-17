17 de junho de 2026
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Família procura homem desaparecido desde terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Alex Fabiano Granero, de 50 anos
Alex Fabiano Granero, de 50 anos

A família de Alex Fabiano Granero, de 50 anos, busca informações que possam ajudar a localizar o homem, desaparecido desde a manhã desta terça-feira, 16, em Franca. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Segundo relato feito pela irmã da vítima, Alex mora com a mãe em uma propriedade na zona rural do município. Antes de sair de casa, ele informou que iria até o "Bar do Gê", localizado no bairro Santa Terezinha.

De acordo com a família, ele deixou a residência durante a manhã e não retornou mais.

Último local onde foi visto

Preocupados com o desaparecimento, familiares iniciaram buscas e foram até o estabelecimento indicado por Alex. No local, receberam a confirmação de que ele realmente esteve no bar naquele dia.

No entanto, nenhuma das pessoas consultadas soube informar qual direção ele tomou após deixar o estabelecimento.

Celular e documentos ficaram em casa

Ainda conforme o boletim de ocorrência, Alex Fabiano Granero saiu sem levar seus documentos pessoais e o aparelho celular, que permaneceram na residência.

A situação aumentou a preocupação dos familiares e motivou o registro do desaparecimento junto à Polícia Civil.

No momento em que foi visto pela última vez, ele vestia calça preta e blusa de manga longa preta.

Informações podem ajudar nas buscas

O caso será acompanhado pelas autoridades policiais. Qualquer informação que possa contribuir para a localização de Alex Fabiano Granero pode ser comunicada à Polícia Civil ou à Polícia Militar.

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