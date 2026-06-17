17 de junho de 2026
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Franca abre consulta sobre Área Azul na Vargas e Brasil; confira

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Trecho da Presidente Vargas onde pode ser implantado sistema rotativo de estacionamento
Trecho da Presidente Vargas onde pode ser implantado sistema rotativo de estacionamento

A Prefeitura de Franca abriu nesta quarta-feira, 17, uma consulta pública para ouvir a população sobre a possível implantação do estacionamento rotativo, por meio da Área Azul, em trechos das avenidas Presidente Vargas e Brasil.

A participação poderá ser feita até o dia 26 de junho por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial da Prefeitura. VOTE AQUI. As manifestações terão caráter consultivo e servirão de subsídio para a decisão da administração municipal sobre a ampliação do sistema.

Segundo o prefeito Alexandre Ferreira, a iniciativa surgiu após pedidos de comerciantes das duas regiões. “Antes de seguirmos, queremos ouvir você. Se a maioria concordar, seguimos em frente. Quem decide é você”, acrescentou.

Trechos previstos

A proposta prevê a implantação do estacionamento rotativo na avenida Brasil, entre as avenidas Presidente Vargas e Adhemar Pereira de Barros.

Também está prevista a inclusão de trecho da avenida Presidente Vargas, entre a avenida Major Nicácio e a rua Minas Gerais.

Atualmente, o sistema de Área Azul funciona apenas na região central de Franca e é administrado pela Esac (Escola de Aprendizagem e Cidadania).

O estacionamento rotativo opera de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h. O valor cobrado é de R$ 3 por hora.

Regras para participação

Para participar da consulta pública, os moradores deverão informar nome completo, CPF, telefone, e-mail e bairro de residência.

De acordo com a Prefeitura, os dados serão validados posteriormente. Respostas com CPF inexistente, inválido ou inconsistente poderão ser desconsideradas.

O município também informou que, caso sejam identificadas múltiplas respostas vinculadas ao mesmo CPF, poderá realizar verificações para identificar qual manifestação representa efetivamente a vontade do participante. Se isso não for possível, as respostas poderão ser descartadas.

A administração ressalta ainda que a consulta pública tem caráter exclusivamente participativo e não vincula a decisão final do Poder Público.

O formulário e as regras completas estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura de Franca.

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