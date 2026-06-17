A Prefeitura de Franca abriu nesta quarta-feira, 17, uma consulta pública para ouvir a população sobre a possível implantação do estacionamento rotativo, por meio da Área Azul, em trechos das avenidas Presidente Vargas e Brasil.

A participação poderá ser feita até o dia 26 de junho por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial da Prefeitura. VOTE AQUI. As manifestações terão caráter consultivo e servirão de subsídio para a decisão da administração municipal sobre a ampliação do sistema.

Segundo o prefeito Alexandre Ferreira, a iniciativa surgiu após pedidos de comerciantes das duas regiões. “Antes de seguirmos, queremos ouvir você. Se a maioria concordar, seguimos em frente. Quem decide é você”, acrescentou.

Trechos previstos