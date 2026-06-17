Um auxiliar administrativo de 44 anos teve a motocicleta furtada após sofrer um acidente na madrugada de sábado, 13, na avenida Chafic Facury, no Jardim Noêmia, região sul de Franca. O veículo foi levado por criminosos enquanto o proprietário recebia atendimento médico em uma unidade de saúde da cidade.
Segundo as informações apuradas, o homem retornava para casa quando perdeu o controle da motocicleta em um trecho de pista molhada e colidiu contra uma árvore no canteiro central da avenida.
Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente. Apesar da queda, a vítima conseguiu se levantar e recebeu auxílio de um motociclista que passava pelo local.
Pouco depois, um motorista de aplicativo parou para ajudar e levou o homem até um hospital para atendimento médico.
Furto foi registrado por câmeras
Enquanto o proprietário era atendido, outro trecho das imagens mostrou a ação dos criminosos.
As gravações revelam que um carro parou próximo ao local do acidente e dois homens desceram do veículo. Em seguida, eles se dirigiram até a motocicleta, que permanecia caída no canteiro central, e a retiraram do local empurrando-a antes de fugir.
Ao receber alta médica, o motociclista retornou ao ponto onde havia ocorrido o acidente e constatou que o veículo havia desaparecido.
Além dos prejuízos causados pelo furto, a vítima sofreu uma fratura em uma das mãos em decorrência da colisão.
Polícia investiga
O caso foi registrado na Polícia Civil, que recebeu as imagens de segurança e iniciou as investigações para identificar os envolvidos.
Até o momento, a motocicleta não foi localizada.
A placa do veículo é EOS-3H71. Informações que possam contribuir para a localização da moto ou para a identificação dos suspeitos podem ser repassadas pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 181, do Disque Denúncia.
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