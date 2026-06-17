Um auxiliar administrativo de 44 anos teve a motocicleta furtada após sofrer um acidente na madrugada de sábado, 13, na avenida Chafic Facury, no Jardim Noêmia, região sul de Franca. O veículo foi levado por criminosos enquanto o proprietário recebia atendimento médico em uma unidade de saúde da cidade.

Segundo as informações apuradas, o homem retornava para casa quando perdeu o controle da motocicleta em um trecho de pista molhada e colidiu contra uma árvore no canteiro central da avenida.

Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente. Apesar da queda, a vítima conseguiu se levantar e recebeu auxílio de um motociclista que passava pelo local.