Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar de Minas Gerais resultou na apreensão de armas de fogo, munições, drogas e pés de maconha em uma propriedade rural de Cássia (MG), nessa terça-feira, 16. Um advogado de 41 anos e a mulher dele foram presos em flagrante.

A ação foi realizada para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. O advogado era alvo de uma investigação que apura a posse de armas de fogo sem a documentação exigida pela legislação.

Durante as buscas na propriedade, os policiais localizaram uma pistola calibre .380, um revólver calibre .22 e diversas munições de diferentes calibres.

Drogas e pés de maconha