Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar de Minas Gerais resultou na apreensão de armas de fogo, munições, drogas e pés de maconha em uma propriedade rural de Cássia (MG), nessa terça-feira, 16. Um advogado de 41 anos e a mulher dele foram presos em flagrante.
A ação foi realizada para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. O advogado era alvo de uma investigação que apura a posse de armas de fogo sem a documentação exigida pela legislação.
Durante as buscas na propriedade, os policiais localizaram uma pistola calibre .380, um revólver calibre .22 e diversas munições de diferentes calibres.
Drogas e pés de maconha
Além do armamento, os agentes encontraram entorpecentes no imóvel. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidas porções de maconha e haxixe, sementes da planta e seis pés de maconha cultivados em vasos na área externa da residência.
O material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos periciais.
Prisão em flagrante
Diante das apreensões, o advogado e a esposa foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.
Após a análise dos fatos e dos materiais encontrados, a autoridade policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante Delito dos dois envolvidos.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a origem das armas, munições e drogas apreendidas, além de esclarecer todas as circunstâncias relacionadas aos crimes identificados durante a operação.
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