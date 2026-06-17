17 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Motociclista desgovernado fica ferido após bater em poste; VÍDEO

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Acidente foi registrado por câmera de segurança
Acidente foi registrado por câmera de segurança

Um motociclista ficou ferido na noite desta terça-feira, 16, após perder o controle da direção e colidir contra um poste em Morro Agudo, a cerca de 85 km de Franca.

O acidente aconteceu na rua José Jorge Junqueira, na região central da cidade. O condutor seguia pela via quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle, invadiu a calçada e atingiu violentamente o poste.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima ainda no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Hospital São Marcos para atendimento médico.

A identidade do condutor não havia sido divulgada oficialmente, assim como seu estado de saúde.

As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

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