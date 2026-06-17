Um motociclista ficou ferido na noite desta terça-feira, 16, após perder o controle da direção e colidir contra um poste em Morro Agudo, a cerca de 85 km de Franca.

O acidente aconteceu na rua José Jorge Junqueira, na região central da cidade. O condutor seguia pela via quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle, invadiu a calçada e atingiu violentamente o poste.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima ainda no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Hospital São Marcos para atendimento médico.