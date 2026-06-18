Dezenove municípios da região de Franca receberam, desde o início de 2026, kits de estiagem entregues pela Defesa Civil do Estado de São Paulo para reforçar as ações de prevenção e resposta a incêndios florestais durante o período mais seco do ano.
A iniciativa integra a Operação SP Sem Fogo, programa estadual permanente voltado à prevenção e ao combate às queimadas. Em todo o Estado, 543 municípios já foram contemplados com os kits, o equivalente a cerca de 84% das cidades paulistas.
Cada kit reúne 41 equipamentos destinados ao apoio das equipes em campo. Entre os itens distribuídos, estão enxadas, abafadores, bonés, óculos de proteção, lanternas, cantis e luvas. A entrega é realizada diretamente aos municípios ou produtores rurais, acompanhada de treinamento oferecido pela Defesa Civil.
Segundo o governo estadual, a medida busca ampliar a capacidade de resposta dos municípios durante a estiagem, período marcado pelo aumento do risco de incêndios em áreas urbanas e rurais.
Além dos kits de estiagem, mais de 190 Defesas Civis municipais receberam neste ano pacotes adicionais para reforço operacional no combate ao fogo. Entre os equipamentos distribuídos, estão caminhonetes com tração 4×4, kits de combate a incêndio com capacidade para 400 litros - compostos por tanque, bomba motorizada e mangueira - e motosserras.
De acordo com a Defesa Civil, o reforço na estrutura dos municípios busca agilizar o atendimento às ocorrências, reduzir os impactos das queimadas e contribuir para a preservação das áreas de vegetação nativa.
Na região de Franca, foram contemplados os municípios de Aramina, Batatais, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Orlândia, Patrocínio Paulista, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.
Como parte das ações para este ano, o Estado também anunciou novas ferramentas de monitoramento. Entre elas, está o programa Muralha do Fogo, que utilizará sistemas de câmeras para identificar focos de incêndio com maior rapidez e apoiar a tomada de decisões pelas equipes de emergência.
A tecnologia será integrada à estrutura já utilizada pela Secretaria da Segurança Pública por meio da Muralha Paulista e contará ainda com imagens de concessionárias vinculadas à Artesp e ao DER, ampliando o acompanhamento em tempo real das ocorrências em rodovias e outras áreas monitoradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.