Dezenove municípios da região de Franca receberam, desde o início de 2026, kits de estiagem entregues pela Defesa Civil do Estado de São Paulo para reforçar as ações de prevenção e resposta a incêndios florestais durante o período mais seco do ano.

A iniciativa integra a Operação SP Sem Fogo, programa estadual permanente voltado à prevenção e ao combate às queimadas. Em todo o Estado, 543 municípios já foram contemplados com os kits, o equivalente a cerca de 84% das cidades paulistas.

Cada kit reúne 41 equipamentos destinados ao apoio das equipes em campo. Entre os itens distribuídos, estão enxadas, abafadores, bonés, óculos de proteção, lanternas, cantis e luvas. A entrega é realizada diretamente aos municípios ou produtores rurais, acompanhada de treinamento oferecido pela Defesa Civil.