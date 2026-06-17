Um homem, de 48 anos, em situação de rua, ficou ferido após ser prensado por um caminhão na manhã desta quarta-feira, 17, no bairro Santo Agostinho, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, a vítima dormia em uma área pública, enrolada em um material de plástico bolha, quando o acidente aconteceu.
O caminhão transportava uma minicarregadeira do tipo Bobcat e realizava uma manobra de marcha à ré para descarregar o equipamento às margens de um barranco. Durante a manobra, o motorista ouviu os gritos do homem e imediatamente avançou o veículo para frente, evitando o atropelamento.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima reclamava de fortes dores na região da cintura, local que teria sido atingido pelo caminhão. Apesar do impacto, os socorristas não constataram fraturas aparentes.
O homem recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado por uma equipe de resgate ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".
A Polícia Militar esteve no local e fez o registro da ocorrência.
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