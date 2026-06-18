Os números da violência no trânsito em Franca seguem em alta em 2026. Dados atualizados do Infosiga apontam que a cidade registrou 26 mortes entre janeiro e maio deste ano, contra 10 no mesmo período de 2025, um aumento de 160%.
Somente em maio, foram contabilizados três óbitos no trânsito, resultado 200% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado.
Motociclistas lideram estatísticas
Entre os grupos mais atingidos pelos acidentes fatais, estão os motociclistas. De acordo com o levantamento, 11 pessoas morreram em ocorrências envolvendo motocicletas nos cinco primeiros meses do ano, crescimento de 175% em relação ao mesmo período de 2025.
Os pedestres também aparecem entre as principais vítimas. Foram sete mortes registradas até maio, alta de 133,3% na comparação anual.
Os dados mostram ainda uma morte de ciclista e sete mortes de ocupantes de automóveis no período.
Pedestres estiveram entre as vítimas de maio
Dos três óbitos registrados em maio, dois foram de pedestres e um de motociclista. O cenário reforça o desafio das autoridades em reduzir acidentes graves envolvendo usuários mais vulneráveis das vias.
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Quase mil acidentes registrados
Além do avanço no número de mortes, o Infosiga contabiliza 977 acidentes de trânsito registrados em Franca entre junho de 2025 e maio de 2026.
O município possui atualmente uma frota estimada em 179 mil veículos para uma população de aproximadamente 356 mil habitantes.
Os indicadores apontam uma taxa de 15,71 mortes para cada 100 mil habitantes e 3,13 óbitos para cada 10 mil veículos. Segundo o levantamento, o custo estimado dos sinistros no período já ultrapassa R$ 136 milhões, considerando impactos sociais e econômicos decorrentes dos acidentes.
Em entrevista publicada no último dia 10 de maio, o secretário de Segurança de Franca, Major Osvaldo de Oliveira Jr., afirmou que os acidentes fatais não apresentam concentração em regiões específicas da cidade e atribuiu os índices principalmente ao comportamento dos usuários das vias.
“Observando os acidentes fatais que aconteceram em Franca, nós observamos que não há uma concentração, sendo assim, a culpa não é fiscalização, pavimentação, o problema é comportamental, falta de respeito e desrespeito com as normas de trânsito”, declarou.
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