Os números da violência no trânsito em Franca seguem em alta em 2026. Dados atualizados do Infosiga apontam que a cidade registrou 26 mortes entre janeiro e maio deste ano, contra 10 no mesmo período de 2025, um aumento de 160%.

Somente em maio, foram contabilizados três óbitos no trânsito, resultado 200% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado.

Motociclistas lideram estatísticas

Entre os grupos mais atingidos pelos acidentes fatais, estão os motociclistas. De acordo com o levantamento, 11 pessoas morreram em ocorrências envolvendo motocicletas nos cinco primeiros meses do ano, crescimento de 175% em relação ao mesmo período de 2025.