Franca registrou nesta quarta-feira, 17, a menor temperatura do ano. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros marcaram 10,3°C nas primeiras horas da manhã, em um amanhecer marcado pelo frio intenso e pela forte neblina.

O nevoeiro encobriu diversos pontos da área urbana e também trechos de rodovias da região, reduzindo a visibilidade e exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Com o avanço da manhã e o surgimento do sol, a névoa começou a se dissipar gradualmente, permitindo melhora nas condições de tráfego e elevando a sensação térmica.

Tarde será mais agradável