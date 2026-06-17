Franca registrou nesta quarta-feira, 17, a menor temperatura do ano. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros marcaram 10,3°C nas primeiras horas da manhã, em um amanhecer marcado pelo frio intenso e pela forte neblina.
O nevoeiro encobriu diversos pontos da área urbana e também trechos de rodovias da região, reduzindo a visibilidade e exigindo atenção redobrada dos motoristas.
Com o avanço da manhã e o surgimento do sol, a névoa começou a se dissipar gradualmente, permitindo melhora nas condições de tráfego e elevando a sensação térmica.
Tarde será mais agradável
Apesar do início gelado, a previsão indica elevação das temperaturas ao longo do dia. O sol aparece entre nuvens e a máxima deve alcançar 21°C durante a tarde, proporcionando um clima mais ameno.
Quinta terá novo amanhecer com nevoeiro
A quinta-feira, 18, deve repetir o padrão observado nesta quarta. O dia começa com nevoeiro e temperatura mínima de 10°C.
Após a dissipação da névoa, o sol predomina e favorece a elevação das temperaturas, que podem chegar aos 22°C. Durante a noite, o céu permanece limpo e o tempo segue firme.
Tempo seco continua na sexta-feira
Na sexta-feira, 19, o clima continuará estável em Franca. As temperaturas devem variar entre 13°C e 23°C.
O sol predomina durante a manhã, enquanto a tarde será marcada pelo aumento da nebulosidade. Apesar das nuvens, não há previsão de chuva. À noite, o céu permanece encoberto, mas o tempo segue seco.
Segundo a previsão meteorológica, não há expectativa de precipitações para os próximos dias na região de Franca.
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